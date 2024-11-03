Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Σήκωσε το τρίτο της πρωτάθλημα η Ρίγα

Πέρασε από την έδρα της Γκρομπίνα και σήκωσε το πρωτάθλημα για 3η φορά η Riga. Λίγες ημέρες πριν ταξιδέψει στην Τούμπα για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο Europa League, η ομάδα του Βίκτορς Μόροτς επικράτησε 2-0 στην αναμέτρηση της 35ης αγωνιστικής της Βίρσλιγκα και για δεύτερη σερί σεζόν παρέμεινε στην κορυφή του λετονικού ποδοσφαίρου.

Οι «μπλε» χρειάστηκαν μόλις 20 λεπτά για να προηγηθούν στο ματς με τον Σαβάλνιεκς, να αξιοποιεί την ασίστ του Κίγκουρς γράφοντας το 1-0! Στο δεύτερο μέρος η Γκρομπίνα έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει, αφού ο Κρουσάτινς, αστόχησε από την άσπρη βούλα στο 60ο λεπτό. Τη νίκη του τίτλου σφράγισε στο 72ο λεπτό ο Κουαντιό διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 για την Ρίγας.

Δείτε βίντεο από τους έξαλλους πανηγυρισμούς των παικτών της Ρίγα:

Να σημειωθεί ότι για την τυπική ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, απομένει μια αγωνιστική, ενώ η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τους πρωταθλητές Λετονίας είναι προγραμματισμένη για τις 28 Νοεμβρίου στις 19:45 στην έδρα της ΡΦΣ.

