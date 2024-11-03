Μετά από ένα ματς με πολύ ένταση, ποδοσφαιρικό «ξύλο» και ουκ ολίγες κάρτες, ο ΠΑΣ Γιάννινα επικράτησε του Διαγόρα Ρόδου με 2-1 και ανατροπή, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής στον Α’ όμιλο της φετινής Super League 2, στους Ζωσιμάδες.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στην πρώτη τους επίσκεψη στα αντίπαλα καρέ, στο 18’. Με την εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά από τον Τσιαντούλα, την πρώτη κεφαλιά του Ντιαλόσι και τη νέα κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι του Μπρέγκου.

Ο «Άγιαξ της Ηπείρου» απείλησε τρία λεπτά, χάρη στην δυνατή κεφαλιά του Σόρια που έβγαλε ο Τσιλιγγίρης, ενώ στο 26’ έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 1-1. Όταν ο Μάντζης έπιασε μια ωραία κεφαλιά από το σημείο του πέναλτι, αλλά ακολούθησε η ακόμα ωραιότερη επέμβαση του Τσιλιγγίρη…

Στο 40ο λεπτό, ο Διαγόρας βρέθηκε… μια ανάσα από το 0-2, καθώς μετά από υπέροχη πάσα του Δημόπουλου στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας ο Μανωλάκης βγήκε τετ α τετ με τον Αθανασίου αλλά το διαγώνιο σουτ του από θέση μέσα αριστερά πέρασε ελάχιστα άουτ.

Ο ΠΑΣ μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και μόλις στο 52’ ο Στσέποβιτς ισοφάρισε με -τι άλλο;- μια γυριστή κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, μετά τη σέντρα του Σόρια από τα δεξιά.

Ωστόσο, έξι λεπτά μετά, ο Αζίζ είδε την απευθείας κόκκινη κάρτα, ορθώς, για ένα πολύ σκληρό φάουλ πάνω στον Νικολή, αφήνοντας τους γηπεδούχους με 10 παίκτες για την συνέχεια.

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία της αναμέτρησης, η ομάδα τρων Δωδεκανήσων έφτασε όχι μια αλλά δύο φορές κοντά στο 1-2. Στάθηκε, όμως ισάριθμες φορές άτυχη, αφού το σουτ του Γαρουφαλιά από τα 35 μέτρα στο 84’ σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Ενώ ανάλογη ήταν και η τύχη της προσπάθειας του Μανιά, τέσσερα λεπτά μετά.

Μάλιστα, σαν να μην έφτανε αυτό, στο 90ο λεπτό, μετά από έξυπνη πάσα του Λεό στον χώρο, ο Νικολιάς πάτησε περιοχή από αριστερά και με πολύ ωραίο τελείωμα στην απέναντι πλευρά έκανε το 2-1.

Με τους γηπεδούχους να ανεβαίνουν έτσι στην δεύτερη θέση του Α’ ομίλου του πρωταθλήματος, αναγκάζοντας παράλληλα τον αντίπαλό τους για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική σε ήττα.

