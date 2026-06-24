Η νέα εποχή στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει ήδη ξεκινήσει.



Λίγες ώρες μετά τη μεγαλύτερη ανταλλαγή του φετινού καλοκαιριού στο ΝΒΑ, η οποία τον έστειλε από τους Μπακς στους Χιτ, ο Έλληνας σούπερ σταρ έδειξε πως το μυαλό του βρίσκεται ήδη στην επόμενη ημέρα.

Miami HEAT star Giannis Antetokounmpo getting some shots up



(via Giannis’s IG) pic.twitter.com/S4UeVyyFPD June 24, 2026

Ο Greek Freak δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, στο οποίο εμφανίζεται να δουλεύει εντατικά το σουτ του, εκτελώντας διαδοχικές προσπάθειες από την περιφέρεια και ευστοχώντας σε έξι συνεχόμενα τρίποντα.



Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: η δουλειά συνεχίζεται χωρίς διακοπή, παρά τις κοσμογονικές εξελίξεις στην καριέρα του.



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