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Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ξεκίνησε δουλειά στους Χιτ με ασταμάτητα σουτ από την περιφέρεια - Βίντεο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχασε χρόνο μετά τη μεταγραφή στους Μαϊάμι Χιτ και επέστρεψε στο γήπεδο, συνεχίζοντας την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν

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Αντετοκούνμπο

Η νέα εποχή στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει ήδη ξεκινήσει.

Λίγες ώρες μετά τη μεγαλύτερη ανταλλαγή του φετινού καλοκαιριού στο ΝΒΑ, η οποία τον έστειλε από τους Μπακς στους Χιτ, ο Έλληνας σούπερ σταρ έδειξε πως το μυαλό του βρίσκεται ήδη στην επόμενη ημέρα.

Ο Greek Freak δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, στο οποίο εμφανίζεται να δουλεύει εντατικά το σουτ του, εκτελώντας διαδοχικές προσπάθειες από την περιφέρεια και ευστοχώντας σε έξι συνεχόμενα τρίποντα.

Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: η δουλειά συνεχίζεται χωρίς διακοπή, παρά τις κοσμογονικές εξελίξεις στην καριέρα του.
 

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Γιάννης Αντετοκούνμπο Μαϊάμι Χιτ NBA
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