Δύο αγόρια ηλικίας 8 και 10 ετών, μέλη της ίδιας οικογένειας, εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο λίγο μετά τις έξι το απόγευμα σε περιοχή της Ξυλοφάγου στην Κύπρο, η οποία εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, η μητριά των δυο παιδιών και ο πατέρας τους συνελήφθησαν για υπό διερεύνηση γονική αμέλεια.

Τη θλίψη του εξέφρασε μιλώντας στο philenews o κοινοτάρχης Ξυλοφάγου Γιώργος Ιουλιανός. «Είναι ένα τραγικό συμβάν που συνέβη στην κοινότητά μας πως δύο αδελφάκια από τη Βουλγαρία ήρθαν να επισκεφθούν τον πατέρα τους για διακοπές. Εκείνο που πληροφορηθήκαμε είναι πως ο πατέρας το πρωί πήγε στη δουλειά και το ίδιο και η σύντροφός του, κι εκείνη στο μεροκάματο, με αποτέλεσμα τα παιδάκια να μπουν στο αυτοκίνητο και να κλειδωθούν μέσα», ανέφερε.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι στις σορούς των δύο ανηλίκων υπήρχαν ενδείξεις που παραπέμπουν σε ασφυξία, χωρίς ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου να έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Επιπλέον, διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν πλήρωμα ασθενοφόρου μετέβη στο σημείο και επιχείρησε να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, διαπιστώθηκαν ενδείξεις νεκρικής ακαμψίας στις σορούς των παιδιών. Τα ανήλικα φέρονται επίσης να έφεραν εγκαύματα από την έκθεσή τους στον ήλιο. Το όχημα βρισκόταν σε χωράφι κοντά σε πολυκατοικία.

Η Αστυνομία των Βάσεων είναι στη σκηνή και κάνει εξετάσεις για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: skai.gr

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