Η Σαουδική Αραβία αποχαιρέτησε το Μουντιάλ, καθώς στον όμιλο με Ουρουγουάη, Πράσινο Ακρωτήρι και Ισπανία, τερμάτισε στην τελευταία θέση του ομίλου.

Τα Μέσα της χώρας, φαίνεται ότι ασχολούνται και με τον Γιώργο Δώνη, καθώς υποστηρίζουν ότι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία, εξετάζει το ενδεχόμενο να απομακρύνει τον Έλληνα τεχνικό από τον πάγκο μετά από δυόμισι μήνες.

Μάλιστα επεκτείνουν το ρεπορτάζ σημειώνοντας ότι για τη θέση του προπονητή, υπάρχουν υποψήφιοι από την Πορτογαλία και πλέον μένει να δούμε αν το ρεπορτάζ θα επιβεβαιωθεί.

Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Δώνης έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής ο οποίος κατάφερε να αποσπάσει βαθμό σε Μουντιάλ, στο ματς της πρεμιέρας, με αντίπαλο την Ουρουγουάη.

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