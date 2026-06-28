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Τραγικό τροχαίο στη Βαρκελώνη: Δύο νεκροί από οδηγό που τον καταδίωκε η αστυνομία - Βίντεο

Οι οδηγοί των δύο οχημάτων έχασαν τη ζωή τους ακαριαία, ενώ ο τρίτος επιβαίνων μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο από διασώστες

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Βαρκελώνη

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς και έναν τραυματία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (28/6) στη συνοικία Πομπλένου της Βαρκελώνης.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας οδηγός απομακρύνθηκε από χώρο στάθμευσης λόγω επικίνδυνων ελιγμών, γεγονός που ανάγκασε τους υπεύθυνους του πάρκινγκ να καλέσουν την Αστυνομία.

Στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους αστυνομικούς των Mossos, ο άνδρας ανέπτυξε ταχύτητα και καρφώθηκε πάνω σε όχημα που ήταν σταματημένο σε κόκκινο φανάρι. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που και οι δύο οδηγοί έχασαν τη ζωή τους ακαριαία. Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο απεγκλώβισαν έναν ακόμη επιβάτη, ο οποίος διακομίστηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Το φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα δείξει αν ο υπαίτιος οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών ή αν υπέστη κάποιο ξαφνικό παθολογικό πρόβλημα.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Βαρκελώνη τροχαίο
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