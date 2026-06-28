Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς και έναν τραυματία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (28/6) στη συνοικία Πομπλένου της Βαρκελώνης.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας οδηγός απομακρύνθηκε από χώρο στάθμευσης λόγω επικίνδυνων ελιγμών, γεγονός που ανάγκασε τους υπεύθυνους του πάρκινγκ να καλέσουν την Αστυνομία.

Στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους αστυνομικούς των Mossos, ο άνδρας ανέπτυξε ταχύτητα και καρφώθηκε πάνω σε όχημα που ήταν σταματημένο σε κόκκινο φανάρι. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που και οι δύο οδηγοί έχασαν τη ζωή τους ακαριαία. Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο απεγκλώβισαν έναν ακόμη επιβάτη, ο οποίος διακομίστηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Το φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα δείξει αν ο υπαίτιος οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών ή αν υπέστη κάποιο ξαφνικό παθολογικό πρόβλημα.

💥 #ULTIMAHORA | Dues persones mortes i una de ferida al Poblenou de Barcelona en una topada provocada per un conductor temerari que fugia de la policia



👉 Ha passat al voltant de les 9 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià pic.twitter.com/YNAqC9zaWa — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 28, 2026

Πηγή: skai.gr

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