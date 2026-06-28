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Συνεχίζει στο MLS ο Λεβαντόφσκι

Όπως αποκαλύπτει ο Φαμπρίσιο Ρομάνο, ο Πολωνός φορ, ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος έπειτα από μία τετραετία στην Μπαρτσελόνα, έκλεισε στους Chicago Fire

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Λεβαντόφσκι

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Όπως αποκαλύπτει ο Φαμπρίσιο Ρομάνο, ο Πολωνός φορ, ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος έπειτα από μία τετραετία στην Μπαρτσελόνα, έκλεισε στους Chicago Fire.

Στις αρχές της εβδομάδας, ο 37χρονος επιθετικός πρόκειται να υπογράψει το συμβόλαιό του με την ομάδα του MLS. Καθοριστική για τη συμφωνία αποδείχθηκε η παρουσία του «Λέβα» στην πόλη πριν από δύο εβδομάδες.

Συνεπώς, ετοιμάζεται για τον 8ο σταθμό της επαγγελματικής του καριέρας ο Λεβαντόφσκι, ο οποίος ξεκίνησε από Ντέλτα Βαρσοβίας, ενώ έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσω της Μπορούσια Ντόρτμουντ (187/103) και ακολούθως έπαιξε σε Μπάγερν Μονάχου (375/344) και Μπαρτσελόνα (193/120).

Την περασμένη σεζόν έκανε 46 συμμετοχές με τους Καταλανούς, συνδυάζοντάς τες με 19 γκολ και 4 ασίστ.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι MLS Μπαρτσελόνα
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