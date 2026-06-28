Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Όπως αποκαλύπτει ο Φαμπρίσιο Ρομάνο, ο Πολωνός φορ, ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος έπειτα από μία τετραετία στην Μπαρτσελόνα, έκλεισε στους Chicago Fire.

Στις αρχές της εβδομάδας, ο 37χρονος επιθετικός πρόκειται να υπογράψει το συμβόλαιό του με την ομάδα του MLS. Καθοριστική για τη συμφωνία αποδείχθηκε η παρουσία του «Λέβα» στην πόλη πριν από δύο εβδομάδες.

Συνεπώς, ετοιμάζεται για τον 8ο σταθμό της επαγγελματικής του καριέρας ο Λεβαντόφσκι, ο οποίος ξεκίνησε από Ντέλτα Βαρσοβίας, ενώ έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσω της Μπορούσια Ντόρτμουντ (187/103) και ακολούθως έπαιξε σε Μπάγερν Μονάχου (375/344) και Μπαρτσελόνα (193/120).

Την περασμένη σεζόν έκανε 46 συμμετοχές με τους Καταλανούς, συνδυάζοντάς τες με 19 γκολ και 4 ασίστ.

🚨💣 EXCLUSIVE: Robert Lewandowski to Chicago Fire, HERE WE GO! 🇺🇸



The Polish striker has agreed to join Chicago Fire after visiting the club and city two weeks ago.



Lewandowski will sign early next week, ready for new chapter in MLS.



Big move. 🔥🇵🇱 pic.twitter.com/JEKnCYyqRm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026

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