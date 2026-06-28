Στην 3η θέση ο Καραλής στο Diamond League του Παρισιού

«Αδίκησε» τον εαυτό του και έμεινε αρκετά χαμηλά για τα δικά του δεδομένα ο Εμμανουήλ Καραλής στο Παρίσι.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει τις γνωστές... υψηλές πτήσεις που μας έχει συνηθίσει τη φετινή σεζόν, ολοκληρώνοντας το Diamond League της Γαλλίας στην τρίτη θέση με άλμα στα 5,83 μέτρα.

O 26χρονος πρωταθλητής ξεκίνησε τον αγώνα του με άνετα περάσματα από τα 5,63μ. και 5,83μ., με το τελευταίο ύψος μάλιστα να το περνά με περίσσια ευκολία, αγγίζοντας τα 6 μέτρα!

Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, αφού αρχικώς έριξε τον πήχη στα 5,93μ., προτού στη συνέχεια αποφασίσει να αφήσει το εν λόγω ύψος κα να δοκιμάσει απευθείας στα 6,03μ.

Εκεί, ο «Μανόλο» μέτρησε δύο άκυρες προσπάθειες και ολοκλήρωσε τον αγώνα του στην 3η θέση, μιας και ο Γάλλος, Μπαπτίστ Τιερί, με άλμα στα 5,93μ., έκανε προσωπικό ρεκόρ και κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

Η κορυφή, φυσικά, άνηκε στον Άρμαντ Ντουπλάντις, με τον Σουηδό θρύλο του επί κοντώ να περνά με την πρώτη προσπάθεια τα 6,13μ. και να καταρρίπτει το ρεκόρ μίτινγκ που κατείχε ο ίδιος από το 2021!

Μάλιστα, ο 26χρονος μέγκα-σταρ του παγκόσμιου στίβου επιχείρησε να ξεπεράσει για ακόμη μία φορά τον εαυτό του και να γράψει νέο ρεκόρ όλων των εποχών, ωστόσο, δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τα 6,32μ. έχοντας τρεις άκυρες προσπάθειες.

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