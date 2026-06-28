«Πάτησε» Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Ελμίν Ράστοντερ.

Ο 24χρονος Βορειομακεδόνας επιθετικός, αποτελεί το πέμπτο, χρονικά, μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού» και από το απόγευμα βρίσκεται στη χώρα μας προκειμένου να ολοκληρώσει τη Δευτέρα (29/6) το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του, περνώντας τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπογράφοντας συμβόλαιο τετραετούς διαρκείας.

Ο Ράστοντερ θα μεταβεί την Τρίτη στο Άπελντοορν της Ολλανδίας, συνοδεία του τεχνικού διευθυντή της ομάδας, Στέφανου Κοτσόλη, προκειμένου να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα.

Σε ό,τι αφορά τον Στέφαν Ντε Φράι, ο Ολλανδός, θα είναι αύριο (29/6) στην πατρίδα του, προκειμένου να περάσει ιατρικά στο Άμστερνταμ και εν συνεχεία θα ενταχθεί και αυτός στην ομάδα, όπου θα γνωρίσει τον Τζέικομπ Νίστρουπ και τους νέους του συμπαίκτες.

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