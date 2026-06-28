Συνελήφθη αξιωματικός της ΕΛΑΣ μετά από καταγγελία ξυλοδαρμού κρατουμένου σε αστυνομικό τμήμα

Στη σύλληψη αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν οι Αρχές, καθώς φέρεται να άσκησε βία σε βάρος κρατουμένου μέσα σε Αστυνομικό Τμήμα της Αττικής. Για το περιστατικό διατάχθηκαν ποινική και πειθαρχική έρευνα.

Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση η ΕΛ.ΑΣ., το Σάββατο το βράδυ αξιωματικός που εκτελούσε καθήκοντα επόπτη φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου σε Αστυνομικό Τμήμα της Αττικής.

Αστυνομικοί της Υπηρεσίας, οι οποίοι αντιλήφθηκαν το περιστατικό, ενημέρωσαν άμεσα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία προέβη στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.

Ειδικότερα, κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ο εμπλεκόμενος Αξιωματικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε ενώπιον αυτής.

Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφωρης διαδικασίας αφέθηκε ελεύθερος ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών. Επιπλέον, οι αστυνομικοί μετέφεραν τον κρατούμενο σε Ιατροδικαστή, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Παράλληλα, με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και να αποδοθούν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες.





Πηγή: skai.gr

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