Λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα της Εθνικής μας ομάδας με τη Βοσνία θα κριθεί η συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ εκτός είναι ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Ο greek freak αισθάνεται ενοχλήσεις στο γόνατο και έτσι δεν είναι δεδομένη η παρουσία στο παρκέ κάτι που θα αποφασιστεί ουσιαστικά από το ζέσταμα που θα κάνει πριν την αναμέτρηση.

Ο Λαρεντζάκης έχει ενοχλήσεις στη μέση με το ιατρικό επιτελείο να κρίνει ότι είναι προτιμότερο να μην αγωνιστεί και να ξεκουραστεί.

Θυμίζουμε ότι το ματς ξεκινά στις 15:00 με την Εθνική μας ομάδα να θέλει τη νίκη στο ματς με τη Βοσνία για να κάνει το 4 στα 4 στη διοργάνωση.

