«Καλώς ήρθες πίσω εκεί που ανήκεις, Ντάνιελ»: Ανακοίνωσε Ποντένσε ο Ολυμπιακός

Η μεγάλη επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε είναι γεγονός, με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει την απόκτηση του 29χρονου Πορτογάλου

Ποντένσε

Μετά την εντυπωσιακή προαναγγελία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ντάνιελ Ποντένσε στην ομάδα. Η ΠΑΕ είχε προηγουμένως δημοσιεύσει μια δημιουργική ανάρτηση με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό να εμφανίζεται μεταμφιεσμένος σε λιοντάρι, συνοδευόμενη από το μήνυμα «Guess who's back», προκαλώντας… χαμό από αντιδράσεις και σχόλια!

Η επίσημη επιβεβαίωση ήρθε λίγο αργότερα, με τον σύλλογο να καλωσορίζει τον παίκτη με τη φράση: «Welcome back where you belong Daniel, welcome home»!

Πηγή: sport-fm.gr

