Μετά την εντυπωσιακή προαναγγελία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ντάνιελ Ποντένσε στην ομάδα. Η ΠΑΕ είχε προηγουμένως δημοσιεύσει μια δημιουργική ανάρτηση με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό να εμφανίζεται μεταμφιεσμένος σε λιοντάρι, συνοδευόμενη από το μήνυμα «Guess who's back», προκαλώντας… χαμό από αντιδράσεις και σχόλια!
Η επίσημη επιβεβαίωση ήρθε λίγο αργότερα, με τον σύλλογο να καλωσορίζει τον παίκτη με τη φράση: «Welcome back where you belong Daniel, welcome home»!
Welcome back where you belong Daniel, welcome— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2025
home! ❤️🤍 pic.twitter.com/vHyl20zLIJ
