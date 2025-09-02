Μετά την εντυπωσιακή προαναγγελία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ντάνιελ Ποντένσε στην ομάδα. Η ΠΑΕ είχε προηγουμένως δημοσιεύσει μια δημιουργική ανάρτηση με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό να εμφανίζεται μεταμφιεσμένος σε λιοντάρι, συνοδευόμενη από το μήνυμα «Guess who's back», προκαλώντας… χαμό από αντιδράσεις και σχόλια!

Η επίσημη επιβεβαίωση ήρθε λίγο αργότερα, με τον σύλλογο να καλωσορίζει τον παίκτη με τη φράση: «Welcome back where you belong Daniel, welcome home»!

Welcome back where you belong Daniel, welcome

home! ❤️🤍 pic.twitter.com/vHyl20zLIJ — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2025

