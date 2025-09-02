Ο Παναθηναϊκός υποχρεώθηκε σε ξεκίνημα με το… αριστερό στο φετινό πρωτάθλημα, μετά την ισοπαλία με 1-1 με τον Λεβαδειακό, στο «Απόστολος Νικολαΐδης», προχθές το βράδυ.

Η κάμερα του PAO TV ήταν και πάλι εκεί, προκειμένου να καταγράψει την επιστροφή των Σεμπάστιαν Παλάσιος, Μπένιαμιν Βέρμπιτς και Γιούρι Λοντίγκιν στην έδρα της πρώην ομάδας του, αλλά και τις αντιδράσεις του πάγκου του «τριφυλλιού» τόσο στο 1-0, όσο και στην ισοφάριση.

Δείτε το σχετικό βίντεο που «ανέβηκε» στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ στο Youtube:

