Επιστροφή των… πρώην, ιδανικό ξεκίνημα και απογοήτευση στο τέλος: Η παρακάμερα του Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός

Δείτε παρασκήνια από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο, όπως τα κατέγραψε η κάμερα του PAO TV

Παναθηναϊκός Λεβαδειακός

Ο Παναθηναϊκός υποχρεώθηκε σε ξεκίνημα με το… αριστερό στο φετινό πρωτάθλημα, μετά την ισοπαλία με 1-1 με τον Λεβαδειακό, στο «Απόστολος Νικολαΐδης», προχθές το βράδυ.

Η κάμερα του PAO TV ήταν και πάλι εκεί, προκειμένου να καταγράψει την επιστροφή των Σεμπάστιαν Παλάσιος, Μπένιαμιν Βέρμπιτς και Γιούρι Λοντίγκιν στην έδρα της πρώην ομάδας του, αλλά και τις αντιδράσεις του πάγκου του «τριφυλλιού» τόσο στο 1-0, όσο και στην ισοφάριση.

Δείτε το σχετικό βίντεο που «ανέβηκε» στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ στο Youtube:

