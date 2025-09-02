Στο Διαιτητικό Δικαστήριο του Αθλητισμού (CAS) προσέφυγε η Ιμάν Κελίφ, αντιδρώντας στην απόφαση της World Boxing που την αποκλείει από τις διοργανώσεις της, εφόσον δεν υποβληθεί σε γενετικό έλεγχο φύλου. Η χρυσή Ολυμπιονίκης του Παρισιού 2024, που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας τον τελευταίο χρόνο, αρνείται να συμμορφωθεί με τον νέο κανονισμό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, ο οποίος απαιτεί χρωμοσωμική εξέταση για αθλητές άνω των 18 ετών.

Η Κελίφ έχει κατηγορηθεί πως αντιμετωπίζει υπερανδρογονισμό -μια κατάσταση που συνδέεται με αυξημένα επίπεδα τεστοστερόνης- γεγονός που οδήγησε στην προσωρινή αποχώρησή της από την ενεργό δράση. Η μη συμμετοχή της στο Eindhoven Box Cup στην Ολλανδία αποτέλεσε σημείο καμπής, καθώς της απαγορεύτηκε η είσοδος λόγω μη συμμόρφωσης με τους νέους κανονισμούς.

Πλέον, η Αλγερινή πρωταθλήτρια περνά στην αντεπίθεση, καταθέτοντας έφεση στο CAS τον περασμένο μήνα. Ωστόσο, το αίτημά της για προσωρινή αναστολή της απόφασης της World Boxing απορρίφθηκε στις 1 Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα να παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης.

Η υπόθεση της Κελίφ έχει ανοίξει έναν ευρύτερο διάλογο γύρω από τα όρια των κανονισμών, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαχείριση της διαφορετικότητας στον παγκόσμιο αθλητισμό. Οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μία από τις πρώτες νομικές προσφυγές κατά της επαναφοράς γενετικών ελέγχων φύλου σε διεθνείς διοργανώσεις.

