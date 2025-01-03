Ακόμη και σε μια πικρή ήττα, αυτή από τους Νετς (110-113), ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε μια ιστορική επίδοση. Ο Greek Freak έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που συμπληρώνει 26 σερί αγώνες με τουλάχιστον 20 πόντους και τουλάχιστον 50% ευστοχία στα σουτ.

Ο 30χρονος σούπερ σταρ των Μπακς ξεπέρασε τον Ζάιον Γουίλιαμσον που είχε φτάσει τα 25 διαδοχικά ματς με τέτοιες επιδόσεις αγωνιζόμενος στους Πέλικανς το 2021, αλλά και τον Σακίλ Ο' Νιλ που είχε κάνει το ίδιο με τους Λέικερς το 2001.

NBA history for Giannis. pic.twitter.com/cgA1OY5iDN — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 3, 2025

