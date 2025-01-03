Παναθηναϊκός: Ερωτηματικά δύο θέσεις για ΠΑΟΚ

Στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ (20:30) στο άδειο λόγω τιμωρίας ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» θέλουν να μπουν στο 2025 όπως ολοκλήρωσαν το 2024, δίνοντας συνέχεια στις νίκες και τις ελπιδοφόρες εμφανίσεις που έχουν επί Ρουί Βιτόρια.

Προβλήματα ουσιαστικά δεν υπάρχουν, αφού και ο Μαξ προπονήθηκε χθες κανονικά και λογικά θα τον δούμε να παίζει την Τετάρτη στη ρεβάνς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο. Ο Πορτογάλος προπονητής φαίνεται πως καταλήγει στην ενδεκάδα που θα παρατάξει και ερωτηματικό έχουν μόνο δύο θέσεις: αυτές του δεύτερου κεντρικού χαφ αλλά και του παίκτη πίσω από τον φορ.

Θα συνιστά μεγάλη έκπληξη αν δεν δούμε στο βασικό σχήμα τον Μλαντένοβιτς στο τέρμα, Βαγιαννίδη και Μλαντένοβιτς σε ρόλο μπακ, με Ίνγκασον και Γέντβαϊ στόπερ, τον Αράο στο «6» και επιθετική τριπλέτα τους Τετέ, Τζούρισιτς και Ιωαννίδη. Από εκεί και πέρα, για τον παρτενέρ του Αράο στο κέντρο, στο «8», ερίζουν οι Τσέριν και Μαξίμοβιτς, ενώ για τη θέση πίσω από τον φορ οι Ουναΐ και Μπακασέτας, που δύσκολα θα είναι μαζί στην αρχική ενδεκάδα.

