Θύμα έκπληξης έπεσαν οι Μπακς γνωρίζοντας την ήττα με 113-110 από τους Νετς στο Μιλγουόκι. Οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν και στο +24, ενώ επτά λεπτά πριν το τέλος ήταν στο +21 (90-111), όταν το Μιλγουόκι έκανε ένα φοβερό σερί 20-0. Στην πιο κρίσιμη κατοχή, ωστόσο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αστόχησε στο ντράιβ που επιχείρησε, παρότι είναι σαφές από τα ριπλέι πως του έγινε φάουλ που δεν σφυρίχτηκε. Μετά από δύο εύστοχες βολές του Μπρούκλιν, ο Ντέμιαν Λίλαρντ αστόχησε σε τρίποντο για την ισοφάριση.

Smacked both of his forearms smh pic.twitter.com/8vzGq5olDz January 3, 2025

Ο Greek Freak είχε 27 πόντους (12/24 δίποντα, 3/10 βολές), 13 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 τάπες και 3 λάθη σε 37 λεπτά. Ο Λίλαρντ είχε 23 πόντους αλλά με 6/20 σουτ, ενώ ο Μπόμπι Πόρτις είχε 15 πόντους για τους Μπακς, που υποχώρησαν στο 17-15 και είναι πέμπτοι στην Ανατολή μαζί με τους Χιτ. Ο Κάμερον Τζόνσον με 26 και ο Καμ Τόμας με 20 πόντους ξεχώρισαν για τους Νετς, που με 13-21 είναι δωδέκατοι.

Δωδεκάλεπτα: 23-30, 54-66, 85-94, 110-113

