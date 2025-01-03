Ποδαρικό στο 2025 με εντός έδρας παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό AKTOR! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται απόψε το βράδυ τη Βίρτους Μπολόνια στο ΟΑΚΑ (21:15, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr, NovaSports Prime) για τη 19η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Οι «πράσινοι» έκλεισαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την χρονιά που, καθώς, μέτρησαν τρεις νίκες στα ισάριθμα τελευταία παιχνίδια τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση κόντρα σε Μπάγερν Μονάχου (69-80), Μπασκόνια (104-69) και Αρμάνι Μιλάνο (103-74). Διάστημα στο οποίο είχαν - και μάλιστα με διαφορά - την καλύτερη επίθεση του θεσμού, και παράλληλα την καλύτερη άμυνα, ενώ, σε αυτή την τριάδα αγώνων οργίασε ο Κέντρικ Ναν, αριθμώντας συνολικά 92 πόντους!

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, το «τριφύλλι» βελτίωσε το ρεκόρ του στο 11-7 και ανέβηκε στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ενώ απόψε, πέραν τις έβδομης νίκης του στα εννέα φετινά εντός έδρας ματς στο κλειστό των ολυμπιακών εγκαταστάσεων, έχει την ευκαιρία να αναρριχηθεί μία ακόμα θέση!

Στην τελευταία τους αγωνιστική υποχρέωση, επικράτησαν άνετα με σκορ 96-72 της Καρδίτσας σε ένα γιορτινό κλίμα στο ΟΑΚΑ, δείχνοντας ξανά πως βρίσκονται σε εξαιρετικό «φεγγάρι». Κλίμα ευφορίας που το οποίο ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο με την προ ημερών ανανέωση της συνεργασίας με τον Ματίας Λεσόρ μέχρι το 2028, αλλά και της χθεσινής προαναγγελίας της επέκτασης του συμβολαίου του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ!

Από την άλλη τώρα, η Βίρτους Μπολόνια προέρχεται από δύο σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Σε επίπεδο Ευρωλίγκας μοιάζει να ρολάρει σιγά-σιγά, αριθμώντας τρεις νίκες στα τέσσερα πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Τελευταία επιτυχία, εκείνη για την προηγούμενη αγωνιστική με το άνετο 83-69 επί της Άλμπα Βερολίνου στην Ιταλία. Έτσι λοιπόν, βρίσκεται στο 5-13, απέχοντας ωστόσο πέντε νίκες από τη δεκάδα και τις θέσεις που οδηγούν στα play-in.

Στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα πέραν των γνωστών απουσιών του Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις, ενώ, για τους Ιταλούς, παραμένει στα «πιτς» ο πολύτιμος, Τόρνικε Σενγκέλια.

Τέλος, αναφορικά με την παράδοση, οι «πράσινοι» μετρούν τρεις διαδοχικές νίκες στα μεταξύ τους παιχνίδια και πέντε στα έξι πιο πρόσφατα για τη διοργάνωση.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Μιλιβόγε Γιόβτσιτς (Σερβία) και Έντουαρντ Ουντιάνσκι (Μεγάλη Βρετανία).

