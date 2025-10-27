Μια ανάσα από τη μετακίνησή του στην Παρτίζαν είναι ο Νικ Καλάθης. Ο 36χρονος γκαρντ δεν ήταν στα βασικά πλάνα της Μονακό και πλέον η σερβική ομάδα είναι στο τελικό στάδιο των συζητήσεων για να τον αποκτήσει. Εφόσον το deal ολοκληρωθεί, ο ομογενής πλέι μέικερ θα σμίξει ξανά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, υπό την καθοδήγηση του οποίου είχε κατακτήσει την Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό το 2011.

Ο Καλάθης έχει συμβόλαιο ως το τέλος της σεζόν, αλλά δεν αγωνίστηκε σε κανένα παιχνίδι της Ευρωλίγκας φέτος. Έχει παίξει μόνο σε τρία ματς της γαλλικής λίγκας, αλλά με περιορισμένο ρόλο, μετρώντας 0,7 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ σε 12 λεπτά ανά αγώνα. Πέρσι είχε 3,7 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ σε λιγότερο από 18 λεπτά ανά αγώνα στην Ευρωλίγκα.

Με τον Κάρλικ Τζόουνς να έχει τραυματιστεί και να είναι νοκ άουτ ως τα τέλη του 2025, η Παρτιζάν αναζητούσε έναν πλέι μέικερ και αρχικά είχε ακουστεί πως ήταν κοντά στον ΝΒΑερ Κάμερον Πέιν. Ο Καλάθης έχει ετήσιες απολαβές 1,4 εκατ. ευρώ στη Μονακό και η ομάδα του Βελιγραδίου αναμένεται να επωμιστεί περίπου το μισό κόστος του συμβολαίου του.

