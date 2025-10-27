Τουλάχιστον 7.000 οπαδούς του θα έχει ο Παναθηναϊκός δίπλα του στο παιχνίδι του ερχόμενου Σαββάτου με τον Βόλο για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι πράσινοι αποφάσισαν, ζήτησαν και συμφώνησαν με τους υπεύθυνους της ΠΑΕ για να πάρουν τον συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων και να τα διαθέσουν στους οπαδούς τους.

Αναμένεται η σχετική ανακοίνωση της πράσινης ΠΑΕ για τον τρόπο διάθεσής τους προς τους οπαδούς της ομάδας.

