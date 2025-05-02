Λογαριασμός
Ανέβηκε δεύτερος στη λίστα των παικτών με τις περισσότερες ασίστ στην ιστορία της Ευρωλίγκας ο Σλούκας

Ο Σλούκας έφτασε τις 1875 ασίστ στην Ευρωλίγκα, ξεπερνώντας τον Ροντρίγκεθ και αναβαίνοντας στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας, πίσω μόνο από τον Καλάθη

Σλούκας

Ένα σημαντικό επίτευγμα ολοκλήρωσε ο Κώστας Σλούκας στο τέταρτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Εφές!

Ο αρχηγός των «πράσινων» έφτασε τις 1.875 ασίστ σε παιχνίδια της Ευρωλίγκας, ξεπερνώντας τον Σέρχι Ροντρίγκεθ και αναβαίνοντας στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας, έχοντας πλέον μπροστά του μόνο τον Νικ Καλάθη, ο οποίος έχει 2.130 τελικές πάσες!

Την πρώτη πεντάδα της λίστας με τους καλύτερους δημιουργούς στην ιστορία της Ευρωλίγκας συμπληρώνουν οι Βασίλης Σπανούλης (1.607 ασίστ) και Μάικ Τζέιμς (1.501 ασίστ).

