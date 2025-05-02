Πιρς για Αντετοκούνμπο: «Χρειάζεται μια νέα πρόκληση, ο γάμος του με τους Μπακς έχει τελειώσει»

Μία ακόμα απογοητευτική σεζόν ολοκληρώθηκε νωρίς για τους Μιλγουόκι Μπακς, με τα σενάρια περί αποχώρησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τα «ελάφια» να... φουντώνουν!

Την πιθανή αποχώρηση του Greek Freak από τους Μπακς σχολίασε και ο παλαίμαχος άσος του ΝΒΑ, Πολ Πιρς, τονίζοντας ότι ο Γιάννης χρειάζεται μια νέα πρόκληση και αναφέροντας ότι ο «γάμος» του με την ομάδα του Μιλγουόκι έχει τελειώσει.

«Χρειάζεται φρέσκο αέρα. Πρέπει να κάνει μια συζήτηση με τους Μπακς και να δει τι υπάρχει για αυτόν εκεί έξω. Μπορεί να έχει δύο ακόμα χρόνια στο συμβόλαιό του, αλλά νομίζω ότι πρέπει οι Μπακς θα πρέπει να του επιτρέψουν να φύγει.



Είναι ακόμα στο prime του. Είναι 30 ετών και έχει ακόμα 6-7 καλά χρόνια μπροστά του. Θα είναι δύσκολη η συζήτησή του με τους ιδιοκτήτες των Μπακς, ο γάμος αυτός έχει τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο θρύλος των Μπόστον Σέλτικς.

