Δύο ομάδες της Δύσης φαβορί για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Τα ξημερώματα της Τετάρτης, οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν από τους Ιντιάνα Πέισερς στο πέμπτο Game της σειράς και αποχαιρέτησαν για τρίτη διαδοχική σεζόν τα playoffs του ΝΒΑ από τον πρώτο γύρο.

Μια εξέλιξη που έχει... πυροδοτήσει πολλά σενάρια και φήμες στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, αναφορικά με το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα «ελάφια», καθώς, πολλές είναι οι φωνές που τον θέλουν να αποχωρεί από τον οργανισμό του Ουισκόνσιν μετά από μια ολόκληρη... μπασκετική ζωή, αναζητώντας μια ομάδα και ένα περιβάλλον που θα μπορέσουν να του προσφέρουν την ευκαιρία να διεκδικήσει πρωταθλήματα και δαχτυλίδια!

Όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και μερικές ημέρες, ο «Greek Freak» και η διοίκηση των Μπακς θα έχουν μέσα στην offseason μια πολύ κρίσιμη συνάντηση για την επόμενη ημέρα, με τα πάντα πλέον να είναι ανοικτά!

Και ενώ πολλές ομάδες βρίσκονται στη... γωνία παραμονεύοντας για την απόκτηση του Έλληνα σούπερ σταρ, ο γνωστός και έγκριτος δημοσιογράφος, Evan Sidery, έρχεται να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, βάζοντας δύο ομάδες στο κάδρο των φαβορί για τον Giannis!

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, τόσο οι Χιούστον Ρόκετς, όσο και οι Σαν Αντόνιο Σπερς, είναι οι ομάδες που φαντάζουν τα μεγάλα φαβορί για ένα mega-trade με τους Μπακς για τον Αντετοκούνμπο! Και αυτό διότι, διαθέτουν πολλούς νεαρούς και εξελίξιμους παίκτες για ανταλλαγή, χώρο στο salary cup, ενώ, στα χέρια τους έχουν και από ένα πολύ καλό draft pick πρώτου γύρου για φέτος!

The Rockets and Spurs are two teams to monitor for a potential pursuit of Giannis Antetokounmpo this summer, per @WindhorstESPN.



If either jumps into the top-four in the 2025 NBA Draft Lottery, it could boost their chances of pulling off a blockbuster trade. pic.twitter.com/xT2gEpSZo6 — Evan Sidery (@esidery) May 2, 2025

