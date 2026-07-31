Ιαπωνία: Ένα διαστημικό σκάφος πέταξε σε απόσταση μόλις 400 μέτρων από έναν αστεροειδή 

Ένα γιαπωνέζικο διαστημικό σκάφος πέταξε σε απόσταση μόλις 400 μέτρων από έναν αστεροειδή αυτόν τον μήνα, τη μικρότερη απόσταση που έχει πετύχει ποτέ στην ιστορία τέτοιου είδους αποστολή, ανέφερε σήμερα η διαστημική υπηρεσία της Ιαπωνίας.

Το σκάφος Hayabusa2, που έχει μέγεθος ψυγείου, πέρασε ξυστά από τον αστεροειδή Τοριφούνε στις 5 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια μιας πτήσης που απέδειξε την ικανότητα εκτροχιασμού ενός δυνητικά επικίνδυνου διαστημικού βράχου από την τροχιά της Γης.

Κινούμενο με ταχύτητα άνω των 18.000 χιλιομέτρων την ώρα, το Hayabusa2 πλησίασε σε απόσταση 400 μέτρων από την επιφάνεια του αστεροειδούς και 744 μέτρων από το κέντρο του, ανέφερε η Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA). Ξεπέρασε έτσι κατά πολύ την πρόβλεψη της υπηρεσίας, η οποία εκτιμούσε ότι η απόσταση από το κέντρο του Τοριφούνε θα ήταν περίπου 800 μέτρα.

«Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, σε σύγκριση με όλα τα διαστημικά σκάφη που έχουν πραγματοποιήσει αποστολές διέλευσης από αστεροειδείς, αυτός πέρασε πιο κοντά» είπε στους δημοσιογράφους ο επιστήμονας της JAXA, Γιούγια Μιμάσου.

Το προηγούμενο ρεκόρ το είχε πετύχει ένα κινεζικό σκάφος που πέταξε σε απόσταση 770 μέτρων από την επιφάνεια ενός αστεροειδούς, σύμφωνα με την οικονομική εφημερίδα Nikkei.

Μετά τη διέλευση αυτή, η JAXA δημοσίευσε σπάνιες εικόνες που δείχνουν ότι ο αστεροειδής Τοριφούνε μοιάζει με… χιονάνθρωπο. Ασπρόμαυρες και τραβηγμένες από μια τηλεσκοπική κάμερα, οι φωτογραφίες δείχνουν κάτι που μοιάζει με δύο σφαίρες, συνδεδεμένες μεταξύ τους. Ήταν γνωστό ότι το σχήμα του Τοριφούνε ήταν επίμηκες, αλλά οι επιστήμονες δεν γνώριζαν περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αποστολή αυτή είναι συνέχεια της επιτυχημένες δοκιμής που πραγματοποίησε η NASA το 2022, όταν κατάφερε να τροποποιήσει την τροχιά του αστεροειδούς Δίμορφου, ρίχνοντας στην επιφάνειά του ένα διαστημόπλοιο.

Η JAXA και Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία συνεργάζονται σε μια άλλη αποστολή «πλανητικής άμυνας», με στόχο την εξερεύνηση του αστεροειδούς Άποφις που θα περάσει κοντά στη Γη τον Απρίλιο του 2029.

Το Hayabusa2, που εκτοξεύτηκε το 2014, είχε ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους επιστήμονες, όταν προσγειώθηκε στον αστεροειδή Ριούγκου και συνέλεξε δείγματα από αυτόν, σε απόσταση περίπου 300 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη. Έξι χρόνια αργότερα, έφερε πίσω στη Γη αυτά τα πολύτιμα δείγματα του Ριούγκου --που σημαίνει «παλάτι του δράκου» στα ιαπωνικά-- παρέχοντας στους επιστήμονες στοιχεία για το πώς ήταν το ηλιακό σύστημα κατά τη γέννησή του, πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια.

Μετά την αποστολή στον Τοριφούνε, το σκάφος θα επιχειρήσει το 2031 μια «συνάντηση» με τον αστεροειδή 1998KY26 και ενδέχεται να προσγειωθεί σε αυτόν για να συλλέξει δεδομένα.

Πηγή: skai.gr

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