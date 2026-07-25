Τα προβλήματα άφησαν στην άκρη τα θετικά και ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με ανατροπή από την Άλκμααρ

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με αρνητικό τρόπο το κομμάτι των φιλικών προετοιμασίας αφού γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Άλκμααρ στην Ολλανδία.

Με τελείως διαφορετική 11άδα από το ματς της Αμβέρσας, οι ποδοσφαιριστές που πήραν την ευκαιρία τους από τον Μεντιλίμπαρ το μεσημέρι του Σαββάτου έστειλαν θετικά μηνύματα στον προπονητή τους.



Ο Ολυμπιακός απέκτησε προβάδισμα δυο τερμάτων από το πρώτο μέρος, ωστόσο, το δεύτερο ημίχρονο ήταν τελείως διαφορετική ιστορία. Αναγκαστικές αλλαγές για Έσε και Σάλιακα, ενοχλήσεις για Μπρούνο, αμυντικό μπλακ-άουτ και αντεπίθεση διαρκείας από την Άλκμααρ που έφτασε σε ολική ανατροπή, για το 3-2, το οποίο δείχνει στους Πειραιώτες ξανά τα κομμάτια που χρειάζονται ακόμα αρκετή δουλειά…



Αυτό ήταν το τελευταίο φιλικό των ερυθρολεύκων πριν την πρώτη τους επίσημη υποχρέωση, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Αυγούστου (21:00) με αντίπαλο τη Ναϊμέγκεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για τον 3ο προκριματικό γύρω του Champions League.



Το ματς



Το παιχνίδι στα πρώτα λεπτά ήταν αρκετά μοιρασμένο, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν προϋποθέσεις χωρίς ωστόσο να απειλούν ουσιαστικά. Με τη συμπλήρωση του πρώτου 20λεπτού οι Ολλανδοί είχαν ελαφριά υπεροχή και προσπάθησαν να γίνουν επικίνδυνοι κυρίως από τις προσπάθειες του Νταλ από τα αριστερά, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσουν ουσιαστική απειλή.

Οι «ερυθρόλευκοι» προϊόντος του χρόνου πήραν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο γεγονός που τους έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργήσουν καλές προϋποθέσεις κυρίως με τον Ρόκα και τελικά να φτάσουν στο γκολ. Συγκεκριμένα, στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης ο Έσε έκανε το σουτ από μεγάλη απόσταση, ο Ντε Μπούσερ έδιωξε ασταθώς, με αποτέλεσμα ο Αγιούμπ Ελ Καμπί να πάρει το ριμπάουντ και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 1-0. Παρά το εις βάρος της σκορ, η Άλκμααρ δεν κατάφερε να αντιδράσει, με τους «ερυθρόλευκους» να διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο χάρη στην άριστη αμυντική τους λειτουργία.

Οι Πειραιώτες συνέχισαν να πιέζουν και λίγο πριν από το 40' πλησίασαν στο 2-0, με την κεφαλιά του Ελ Κααμπί να καταλήγει άουτ. Η επιμονή τους, όμως, ανταμείφθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, όταν πέτυχαν τελικά το δεύτερο γκολ. Συγκεκριμένα, ο Μουζακίτης εκτέλεσε το κόρνερ από τα δεξιά και ο Κάρμο που βρέθηκε στο πρώτο δοκάρι έστειλε με κεφαλιά τη μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το σκορ στο 2-0.

Μετά το πρώτο δεκαπεντάλεπτο κυριαρχίας της Άλκμααρ, ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές, και λίγο έλειψε να φτάσει στο τρίτο γκολ. Ειδικότερα, στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης, Ο Μασούρας κινήθηκε ωραία στην πλάτη της άμυνας, αλλά το σουτ του μετά τη σέντρα του Μπρούνο πέρασε άουτ. Δύο λεπτά αργότερα ο Μουζακίτης έκλεψε την μπάλα στο χώρο του κέντρου, πάσαρε στον Μασούρα, με τον Έλληνα επιθετικό να κάνει το γύρισμα για τον Ταρέμι, και εκείνον να μην καταφέρνει να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα.

Ο κανόνας που λέει ότι όταν κάνεις ευκαιρίες και δεν τις αξιοποιείς επαληθεύτηκε και πάλι. Οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 1-2 στο 72ο λεπτό με τον Μέρτινγκ να κάνε άψογο πλασέ μετά από το γύρισμα του Πατάτι. Σαν να μην έφτανε αυτό ο Κάρμο αποδείχθηκε ο αρνητικός πρωταγωνιστής στο 77ο λεπτό, όταν έπειτα από μια φάση διαρκείας και σουτ του Πατάτι, παρενεβλήθη στην μπάλα, και την έστειλε άθελα του στα δίχτυα της ομάδας του για το 2-2.

Από εκείνο το σημείο και μετά ο Ολυμπιακός σαν να εξαφανίστηκε από το γήπεδο γεγονός που έδωσε στους αντιπάλους του τη δυνατότητα να ψάξουν με αξιώσεις το γκολ της ανατροπής το οποίο και βρήκαν. Ειδικότερα στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ο Ντάνι Γκαρθία ανέτρεψε τον Πατάτι στη μεγάλη περιοχή, και ο διαιτητής χωρίς δεύτερη σκέψη καταλόγισε το πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μέρτινγκ, ο οποίος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα διαμορφώνοντας το τελικό 3-2.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων



Άλκμααρ: Ντε Μπούσερ, Γκος, Κουπμέινερς, Πατάτι, Κλάσι, Σμιτ, Ντάαλ, Σούτεν, Ντούκστρα, Κάσιους και Μέερντινκ.



Ολυμπιακός: Στουρνάρας, Μπρούνο (79’ Ντάνι Γκαρθία), Κάρμο, Σμαϊλοβιτς, Σάλιακας (60’ λ.τρ. Μαφέο, 84’ λ.τρ. Κουτσίδης), Έσε (37’ λ. Τρ. Μασύρας), Μουζακίτης, Ροντινέϊ, Ρόκα, Ζότα Σίλβα (84’ Γιάρεμτσουκ) και Ελ Καμπί (46’ Ταρέμι).

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