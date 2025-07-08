Η ΑΕΚ έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση στον άξονα της μεσαίας γραμμής ενόψει της νέας σεζόν, με τη θέση του αμυντικού χαφ να αποτελεί βασικό ζητούμενο για το τεχνικό επιτελείο. Η Μάρκο Νίκολιτς αναζητά έναν παίκτη, που να συνδυάζει ανασταλτικά και δημιουργικά χαρακτηριστικά, και ο Νίκολα Μόρο της Μπολόνια έχει ξεχωρίσει ως ιδανική περίπτωση.

Όπως μετέδωσε ο Γιώργος Τσακίρης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ο 27χρονος Κροάτης είναι ένας από τους δύο βασικούς υποψήφιους για τη θέση «6», με την «Ένωση» να δουλεύει την -πολύ δύσκολη πάντως- περίπτωσή του. Ο Μόρο δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027 με την ιταλική ομάδα, γεγονός, που καθιστά την υπόθεση απαιτητική οικονομικά. Δεδομένα, ωστόσο, δεν υπολογίζεται από τους «ροσομπλού».

Η ΑΕΚ προσανατολίζεται στην απόκτηση των δικαιωμάτων του παίκτη μέσω αγοράς, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο δανεισμού με οψιόν. Ο ύψους 1,84 μέτρων χαφ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων ευρωπαϊκών συλλόγων, ωστόσο οι «κιτρινόμαυροι» εμφανίζονται αποφασισμένοι να κινηθούν δυναμικά για την απόκτησή του, καθώς αποτελεί την πρώτη επιλογή του κλαμπ για τη συγκεκριμένη θέση.

