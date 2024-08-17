Ανακοίνωσε Ρόμπερτς ο Άρης

«Ψήλωσε» με Ρόμπερτς ο Άρης. Στην απόκτηση του 25χρονου πάουερ φόργουορντ/σέντερ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για μία σεζόν, προχώρησαν οι «κίτρινοι».

Η ανακοίνωση

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Midea ανακοινώνει την απόκτηση του Josh Roberts για την αγωνιστική περίοδο 2024-25.

Ο Josh Roberts γεννήθηκε στις 15 Ιουλίου του 1999 και με ύψος 2.05μ. αγωνίζεται στις θέσεις του πάουερ φόργουορντ και του σέντερ.

Το νέο απόκτημα του ΑΡΗ Midea ξεκίνησε την κολεγιακή καριέρα του το 2018 στο φημισμένο St. John’s. Στη δεύτερη σεζόν του μέτρησε 5.2 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1.6 κοψίματα σε 20 λεπτά ανά αγώνα. Το 2021 μεταπήδησε στο κολέγιο του Manhattan, όπου είχε 8.9 πόντους, 6.5 ριμπάουντ και 1.3 τάπες.

Την καλύτερη κολεγιακή χρονιά του την έκανε το 2022-23, όταν μέτρησε κατά μέσο όρο 12.2 πόντους, 9.8 ριμπάουντ και 1.9 κοψίματα. Με την έφεσή του στην άμυνα, ο 25χρονος άσος συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη αμυντική πεντάδα της περιφέρειάς του, ενώ κατέχει το ρεκόρ κοψιμάτων στην ιστορία του Manhattan, με 90.

Πέρυσι ο Roberts έκανε τα πρώτα επαγγελματικά βήματά του, μοιράζοντας τη χρονιά σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Αρχικά αγωνίστηκε στους Cairns Taipans, με 4.3 πόντους και 3 ριμπάουντ και στη συνέχεια «μετακόμισε» στους Hawke's Bay Hawks, όπου πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις, με 13 πόντους, 13.2 ριμπάουντ και 1.7 κοψίματα ανά αγώνα. Μάλιστα, αναδείχτηκε κορυφαίος ριμπάουντερ της National Basketball League της Νέας Ζηλανδίας για την περσινή σεζόν, με ρεκόρ 28 ριμπάουντ.

