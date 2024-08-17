Αρδίζογλου: «Τσαρλατάνος ο Αλμέιδα»

Απόσπασμα της συνέντευξής του στην εφημερίδα «Φως»:
Για το κάζο της ΑΕΚ: «Φάγαμε τη ζωή μας στα γήπεδα. Του έκαναν του τσαρλατάνου συμβόλαιο μέχρι το 2028, αν έχεις τον Θεό σου! Γιατί του έκανε τα χατίρια ο Μελισσανίδης. Και τον βλέπεις πως αντιδρά στις δηλώσεις του, όλοι φταίνε εκτός από αυτόν. Αντί να σηκωθεί να φύγει μόνος του, λέει ότι έχει συμβόλαιο έως το 2028 και ότι απέρριψε άλλες προτάσεις. Καλά να πάθουν. Και για τον Πινέδα θυμάσαι τι έλεγα; Εκαναν αυτή την κ@@@α να παρουσιάζεται ως παικταράς, τον πλήρωσαν με πολλά εκατομμύρια, ήταν αγνώριστος πέρυσι και κατευθείαν πιέζει να φύγει! Επειδή τον ήθελε ο Αλμέιδα και επειδή είναι δικός του παίκτης, τον χρυσοπλήρωσαν, η πιο ακριβή μεταγραφή λέει στην ιστορία της ΑΕΚ. Και έκανε αυτός την ΑΕΚ άνω κάτω».
Για το τι θα έκανε εκείνος: «Θα έδιωχνα τον Αλμέιδα, υπάρχουν πολλοί καλοί προπονητές. Θα τον έστελνα σπίτι του και θα έβαζα άλλον προπονητή, για να ξεφτιλιστεί και να φύγει μόνος του. Πριν από αυτό θα του έλεγα “έλα να τα βρούμε, να πάρεις μια αποζημίωση, να χωρίσουμε ως φίλοι”. Θα τον έχω έως το 2028 να μου παίρνει όποιους θέλει αυτός, να πιέζουν μετά οι παίκτες να φύγουν, να μη μου παίρνει φορ, ενώ δεν έχουμε δεύτερο φορ;».
Για την απόδοση της ΑΕΚ που έχει πέσει: «Ή σταμάτησαν να παίρνουν βιταμίνες, ή τους έχει κάψει… Την πρώτη χρονιά έτρεχαν του σκοτωμού. Τώρα πάνε με την όπισθεν… Πού είναι η μπαλάρα που έπαιζε η ΑΕΚ τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα; Έβλεπες πάνω-κάνω να χάνεται η μπάλα. Ξέχασαν το ποδόσφαιρο; Αλλά και τακτικά δεν έχει ομοιογένεια η ομάδα. Ο καθένας πάει να βάλει γκολ μόνος του. Ένα μπάχαλο; Ποιος του έκανε συμβόλαιο μέχρι το 2028; Να τον χαιρόμαστε».
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Αγαπητοί φίλοι
Ως Σύνδεσμος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ θα θέλαμε να περιορίζεται η δραστηριότητά μας μόνο σε αγώνες φιλανθρωπικού σκοπού και σε εκδηλώσεις που τιμούν το παρελθόν και την ιστορία του συλλόγου μας.
Δυστυχώς, όμως, έρχονται στιγμές που είμαστε αναγκασμένοι να ασχοληθούμε με πολύ άβολες καταστάσεις, όπως αυτή που έχει δημιουργήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ο παλιός μας συμπαίκτης και φίλος Χρήστος Αρδίζογλου.
Καιρό τώρα ο συγκεκριμένος άνθρωπος βάλλει επί δικαίων και αδίκων με δημόσιες τοποθετήσεις, είτε σε συνεντεύξεις του, είτε μέσω των social media, στα οποία έχει βρει λαμπρόν πεδίον δόξης για παραληρηματικές τοποθετήσεις, συχνά ακατανόητες, αλλά εμφανώς προσβλητικές για την ΑΕΚ και για ανθρώπους που έγραψαν και γράφουν ακόμα ιστορία με αυτήν.
Έχει θέσει εαυτόν εκτός παλαιμάχων, παρά το γεγονός ότι ουδείς εξ ημών είχε ποτέ την πρόθεση να τον απομακρύνει από το σύνδεσμο μας και από την ΑΕΚ. Εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι προσβλητικός, στα όρια της συκοφαντίας, για παλιούς συμπαίκτες του, με τελευταίο και πιο χαρακτηριστικό δείγμα όσα δήλωσε για τον Θωμά Μαύρο και τη συμμετοχή του στη Μικτή Κόσμου το 1984.
Τελευταίο του "χτύπημα" ήταν η σημερινή του συνέντευξη στη εφημερίδα Φως των Σπορ, μία εφημερίδα πανελλήνιας εμβέλειας πού είναι γνωστό εδώ και πολλές δεκαετίες ότι υποστηρίζει τον Ολυμπιακό. Σε μία εποχή που η ομάδα μας προσπαθεί να αφήσει πίσω έναν ευρωπαϊκό αποκλεισμό και να αφοσιωθεί στο πρωτάθλημα που αρχίζει, ο κ. Αρδίζογλου επιλέχθηκε από τη συγκεκριμένη εφημερίδα να μιλήσει για την ΑΕΚ και να καταφερθεί ακόμα και κατά του προπονητή της ομάδας Ματίας Αλμέιδα.
Βεβαίως η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Ο συγκεκριμένος παλαίμαχος είναι πάντα πρόθυμος για ισοπεδωτική κριτική και αυτό βεβαίως το ξέρουν πολύ καλά όλοι όσοι θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ΑΕΚ.
Όλα αυτά τα χρόνια σεβόμασταν την ιστορία του Χρήστου Αρδίζογλου στην ΑΕΚ, σεβόμασταν ακόμα και τις ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα του και δίναμε τόπο στην οργή. Αυτό όμως δεν μπορεί να συμβαίνει για πάντα, και ειδικά από τη στιγμή που μία μεγάλη δόξα του παρελθόντος της ΑΕΚ γίνεται συνειδητά "εργαλείο" στα χέρια των αντιπάλων μας.
Αν ο Χρήστος Αρδίζογλου έχει παράπονα από την ΑΕΚ ή από τους παλαιμάχους της ΑΕΚ, θα έπρεπε να τα διατυπώσει εκεί που πρέπει. Και όχι να δίνει αυτά τα ρεσιτάλ αισχρών ψεμάτων, παραπληροφόρησης, ασέβειας και αγνωμοσύνης στα media και στα social media. Ελπίζουμε να μη χρειαστεί να ασχοληθούμε μαζί του στο μέλλον, διότι την επόμενη φορά δεν θα αρκεστούμε σε μία ανακοίνωση.
