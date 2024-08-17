Αρδίζογλου: «Τσαρλατάνος ο Αλμέιδα»

Απόσπασμα της συνέντευξής του στην εφημερίδα «Φως»:



Για το κάζο της ΑΕΚ: «Φάγαμε τη ζωή μας στα γήπεδα. Του έκαναν του τσαρλατάνου συμβόλαιο μέχρι το 2028, αν έχεις τον Θεό σου! Γιατί του έκανε τα χατίρια ο Μελισσανίδης. Και τον βλέπεις πως αντιδρά στις δηλώσεις του, όλοι φταίνε εκτός από αυτόν. Αντί να σηκωθεί να φύγει μόνος του, λέει ότι έχει συμβόλαιο έως το 2028 και ότι απέρριψε άλλες προτάσεις. Καλά να πάθουν. Και για τον Πινέδα θυμάσαι τι έλεγα; Εκαναν αυτή την κ@@@α να παρουσιάζεται ως παικταράς, τον πλήρωσαν με πολλά εκατομμύρια, ήταν αγνώριστος πέρυσι και κατευθείαν πιέζει να φύγει! Επειδή τον ήθελε ο Αλμέιδα και επειδή είναι δικός του παίκτης, τον χρυσοπλήρωσαν, η πιο ακριβή μεταγραφή λέει στην ιστορία της ΑΕΚ. Και έκανε αυτός την ΑΕΚ άνω κάτω».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Θα έδιωχνα τον Αλμέιδα, υπάρχουν πολλοί καλοί προπονητές. Θα τον έστελνα σπίτι του και θα έβαζα άλλον προπονητή, για να ξεφτιλιστεί και να φύγει μόνος του. Πριν από αυτό θα του έλεγα “έλα να τα βρούμε, να πάρεις μια αποζημίωση, να χωρίσουμε ως φίλοι”. Θα τον έχω έως το 2028 να μου παίρνει όποιους θέλει αυτός, να πιέζουν μετά οι παίκτες να φύγουν, να μη μου παίρνει φορ, ενώ δεν έχουμε δεύτερο φορ;».«Ή σταμάτησαν ναΤην πρώτη χρονιά έτρεχαν του σκοτωμού. Τώρα πάνε με την όπισθεν… Πού είναι η μπαλάρα που έπαιζε η ΑΕΚ τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα; Έβλεπες πάνω-κάνω να χάνεται η μπάλα. Ξέχασαν το ποδόσφαιρο; Αλλά και τακτικά δεν έχει ομοιογένεια η ομάδα. Ο καθένας πάει να βάλει γκολ μόνος του. Ένα μπάχαλο; Ποιος του έκανε συμβόλαιο μέχρι το 2028; Να τον χαιρόμαστε».Ως Σύνδεσμος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ θα θέλαμε να περιορίζεται η δραστηριότητά μας μόνο σε αγώνες φιλανθρωπικού σκοπού και σε εκδηλώσεις που τιμούν το παρελθόν και την ιστορία του συλλόγου μας.Δυστυχώς, όμως, έρχονται στιγμές πουνα ασχοληθούμε με πολύ άβολες καταστάσεις, όπως αυτή που έχει δημιουργήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ο παλιός μας συμπαίκτης και φίλοςΚαιρό τώρα ο συγκεκριμένος άνθρωπος βάλλει επί δικαίων και αδίκων με δημόσιες τοποθετήσεις, είτε σε συνεντεύξεις του, είτε μέσω των social media, στα οποία έχει βρει λαμπρόν πεδίον δόξης για παραληρηματικές τοποθετήσεις, συχνά ακατανόητες, αλλάκαι για ανθρώπους που έγραψαν και γράφουν ακόμα ιστορία με αυτήν.Έχει θέσει εαυτόν εκτός παλαιμάχων, παρά το γεγονός ότι ουδείς εξ ημών είχε ποτέ την πρόθεση να τον απομακρύνει από το σύνδεσμο μας και από την ΑΕΚ. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, με τελευταίο και πιο χαρακτηριστικό δείγμα όσα δήλωσεκαι τη συμμετοχή του στη Μικτή Κόσμου το 1984.Τελευταίο του "χτύπημα" ήταν η σημερινή του, μία εφημερίδα πανελλήνιας εμβέλειας πού είναι γνωστό εδώ και πολλές δεκαετίες ότι υποστηρίζει τον Ολυμπιακό. Σε μία εποχή που η ομάδα μας προσπαθεί να αφήσει πίσω έναν ευρωπαϊκό αποκλεισμό και να αφοσιωθεί στο πρωτάθλημα που αρχίζει,να μιλήσει για την ΑΕΚ και να καταφερθεί ακόμα καια.Βεβαίως η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Ο συγκεκριμένος παλαίμαχος είναι πάντακαι αυτό βεβαίως το ξέρουν πολύ καλά όλοι όσοι θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ΑΕΚ.Όλα αυτά τα χρόνια, σεβόμασταν ακόμα καικαι δίναμε τόπο στην οργή. Αυτό όμως δεν μπορεί να συμβαίνει για πάντα, και ειδικά από τη στιγμή που μία μεγάλη δόξα του παρελθόντος της ΑΕΚΑν οέχει παράπονα από την ΑΕΚ ή από τους παλαιμάχους της ΑΕΚ, θα έπρεπε να τα διατυπώσει εκεί που πρέπει. Και όχι να δίνει αυτά τα. Ελπίζουμε να μη χρειαστεί να ασχοληθούμε μαζί του στο μέλλον, διότι την επόμενη φορά δεν θα αρκεστούμε σε μία ανακοίνωση.

