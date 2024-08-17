Αθανασίου: «Να αφήσει πίσω του τον σκληρό αποκλεισμό ο Παναθηναϊκός»

O Παναθηναϊκός μπαίνει σε ρυθμούς πρωταθλήματος και προετοιμάζεται για την αυριανή πρεμιέρα στο ΟΑΚΑ με αντίπαλο τον Αsteras AKTOR, καλούμενος να ξεπεράσει τον σοκαριστικό τρόπο με τον οποίο αποκλείστηκε από τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ.



Ο Νίκος Αθανασίου στην πρεμιέρα της εκπομπής «Οι ρεπόρτερ» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 για τη νέα σεζόν, μεταφέροντας το ρεπορτάζ του «τριφυλλιού», αναφέρθηκε στην πολύ καλή, συνολικά εμφάνιση που είχε η ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο στα δυο ματς με τον Άγιαξ, αλλά και στην ταυτότητα που θέλει να περάσει στην ομάδα, η οποία σιγά-σιγά φαίνεται μέσα στο γήπεδο.



Αναφορικά με το αυριανό ματς, ο ρεπόρτερ του σταθμού, σημείωσε ότι ο Ουρουγουανός τεχνικός, θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές, με τους Μαξ, Τετέ, Μαξίμοβιτς να θέτουν σοβαρή υποψηφιότητα για την αρχική ενδεκάδα.



Ακούστε όσα ανέφερε και για τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού:

