Αλύγιστος στη Λεωφόρο ο Ολυμπιακός, κλώτσησε την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός!

Άγγιξε νίκη «βάλσαμο» ο Παναθηναϊκός, αλλά υπολόγιζε χωρίς τον Ελ Κααμπί! Σε ένα ντέρμπι γεμάτο ένταση, σκληρά μαρκαρίσματα και πολλά «σφυρίγματα» ο Ολυμπιακός, κατάφερε να σώσει την παρτίδα στη Λεωφόρο, με τον Ελ Κααμπί στο 90'+2' να ισοφαρίζει το γκολ που πέτυχε ο Ντέσερς στο 48', στερώντας από τους «πράσινους» την ευκαιρία να... σπάσουν το ρόδι στη Stoiximan Super League μετά από τέσσερις αγωνιστικές.

Καλή εικόνα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού στο πρώτο μέρος, αλλά κόπωση και... Ποντένσε, που άλλαξε τη ροή του ματς με την είσοδό του, διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα. Πολλές χαμένες ευκαιρίες για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, η οποία για ένα ακόμη παιχνίδι σκοράρει στο τελευταίο πεντάλεπτο και «σώζει» την παρτίδα, την στιγμή που ο Παναθηναϊκός δέχεται και πάλι γκολ στην τελική ευθεία του ματς.

Στην πρεμιέρα του στη League Phase του Εuropa League επικεντρώνονται πλέον οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, αγώνας Κυπέλλου με αντίπαλο τον Αsteras AKTOR ακολουθεί για τον Ολυμπιακό.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με 4-2-3-1 παρέταξε ο Χρήστος Κόντης τον Παναθηναϊκό. Ο Ντραγκόφσκι ήταν στην εστία, με τους Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο τετράδα στην άμυνα. Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας η τριάδα του άξονα, ενώ Τετέ και Τζούριτσιτς βρίσκονταν στα άκρα και ο Ντέσερς στην κορυφή της επίθεσης.

Εκπλήξεις και 4-2-3-1 από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό. Ο Τζολάκης στην εστία και οι Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Ο Σιπιόνι ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός και στο πλάι του ήταν ο Μουζακίτης, ενώ μπροστά τους στο «10» αγωνίστηκε ο Νασιμέντο. Στο ένα άκρο της επίθεσης ο Στρεφέτσα, στο άλλο ο Καμπελά και στην κορυφή ο Ελ Κααμπί.

Το ματς:

Η εκκίνηση του ντέρμπι βρήκε τον Παναθηναϊκό, να έχει τις πρώτες αναχαιτίσεις στον αγωνιστικό χώρο και να προσπαθεί να αιφνιδιάσει τον αντίπαλό του προκειμένου να του βάλει εξ αρχής δύσκολα και να του αλλάξει το πλάνο. Η πρώτη «επίσκεψη» του Παναθηναϊκού στα καρέ του Τζολάκη ήρθε στο 3' με τον Τσέριν και τον Τζούριτσιτς να συνδυάζονται από τα αριστερά, ο Σέρβος έκανε το γύρισμα, αλλά ο Τζολάκης, εγκαίρως πρόλαβε με έξοδο τον Ντέσερς και μπλόκαρε.

Το πρώτο διάστημα της αναμέτρησης, είχε αρκετή ένταση, πολλά μαρκαρίσματα και ακόμη περισσότερες διακοπές, με τον Αϊτεκίν, να σφυρίζει συνεχώς και να μην αφήνει την μπάλα να... κυλήσει.

Η ομάδα του Ολυμπιακού έπαιρνε σιγά-σιγά μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, με τον Λορέντσο Σιπιόνι να βρίσκεται παντού και να «κουμπώνει» ιδανικά με τον Μουζακίτη που είχε αναλάβει το οργανωτικό κομμάτι.

Στο 17' ο Παναθηναϊκός είχε μια καλή στιγμή. Ο Τζούριτσιτς από τα αριστερά, πέρασε τον Κοστίνια, έκανε το γύρισμα, ο Τζολάκης έδιωξε, το σουτ του Τετέ στη συνέχεια κόντραρε, αλλά ο διαιτητής, έδωσε τέλος στη φάση, καθώς ο Τζούριτσιτς ήταν εκτεθειμένος στην αρχή της.

Το μοτίβο των ντέρμπι, ίσχυσε και σε αυτό το ματς της Λεωφόρου, αφού τα μαρκαρίσματα και οι πολλές μονομαχίες, σε κάθε σημείο του γηπέδου κυριαρχούσαν. Σε μια από αυτές, στο 32' ο Σιπιόνι βρέθηκε στο έδαφος, έχοντας γυρίσει το πόδι του σε προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας, ωστόσο μετά τις ιατρικές βοήθειες που δέχθηκε σηκώθηκε και συνέχισε το ματς, ανακουφίζοντας τον Μεντιλίμπαρ και τους συνεργάτες του.

Στο 36' λίγο έλειψε ο Ντραγκόφσκι να γίνει... μοιραίος για τον Παναθηναϊκό. Σε ανύποπτη φάση, ο Πολωνός πορτιέρε, δέχθηκε το πρέσινγκ, με τον Καμπελά να του κλείνει την πάσα στα δεξιά, τον Ελ Κααμπί να τον πιέζει και τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού να κάνει μια προσποίηση και να διώχνει σπασμωδικά σε κόρνερ το οποίο δεν έφερε κάτι για τον Ολυμπιακό.

Λίγο πριν τη σέντρα του δευτέρου μέρους υπήρξε μικρή σύρραξη ανάμεσα σε Γιώργο Τζαβέλλα και Κώστα Καραπαπά η οποία έλαβε τέλος με την επέμβαση των ψυχραιμότερων και το ματς άρχισε κανονικά. Οι δυο προπονητές, επέλεξαν να διατηρήσουν τους ποδοσφαιριστές με τους οποίους ξεκίνησαν το ντέρμπι.

Έπειτα από τρία λεπτά στην επανάληψη, ήρθε η πρώτη καλή τελική του Παναθηναϊκού, η οποία άλλαξε και τα δεδομένα του ντέρμπι. Ο Ρέτσος πήρε την μπάλα και επέλεξε να κάνει παράλληλο παιχνίδι, με την μπάλα να φτάνει στον Μπακασέτα, που έκανε το κοντρόλ, πέρασε κάθετα στον χώρο στον Ντέσερς, που στο τετ-α-τετ νίκησε τον Τζολάκη με πλασέ και άνοιξε το σκορ βάζοντας «φωτιά» στη Λεωφόρο.

Το γκολ του Παναθηναϊκού, δεδομένα άλλαξε τα πλάνα του έξαλλου Μεντιλίμπαρ, ο οποίος ζήτησε από τους παίκτες του να μην διστάσουν να πάρουν μέτρα στο γήπεδο. Στο 51' οι Πειραιώτες έχασαν μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσουν άμεσα, με τον Στρεφέτσα να κάνει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Ελ Κααμπί έκανε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Ο Μεντιλίμπαρ, έκανε αμέσως την κίνηση... ματ, ρίχνοντας στο παιχνίδι τον Ντάνιελ Ποντένσε, αντί του Νασιμέντο με την εικόνα του Ολυμπιακού να αλλάζει ολοκληρωτικά προς το καλύτερο. Στο 58' ο Πορτογάλος στην πρώτη του επαφή με την μπάλα λίγο έλειψε να γράψει ασίστ, αφού έκλεψε την μπάλα στο κέντρο, έβγαλε κάθετα στον Ελ Κααμπί, ο οποίος στο τετ-α-τετ με τον Ντραγκόφσκι αστόχησε.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να έχουν τη μερίδα του λέοντος και να πιέζουν τον Παναθηναϊκό και στο 61' ήρθε μια ακόμη εξαιρετική ευκαιρία. Ο Ποντένσε είδε γήπεδο και σήκωσε για τον Στρεφέτσα, που πάσαρε με το κεφάλι στον επερχόμενο Ελ Κααμπί, που έκανε κοντρόλ, έκανε μονοκόμματο σουτ, αλλά ο Ντραγκόφσκι προχώρησε σε σπουδαία επέμβαση.

Κόντης και Μεντιλίμπαρ, προχώρησαν στις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να φρεσκάρουν τις ομάδες τους με το ενδιαφέρον πλέον να μεταφέρεται στους... πάγκους και την πολλή τακτική που μπήκε στο ματς.

Ο Παναθηναϊκός έκανε διαχείριση του υπέρ του σκορ, την στιγμή που οι κινήσεις από πλευράς Ολυμπιακού γίνονταν πιο σπασμωδικές και απείθαρχες.

Στο 81' οι γηπεδούχοι λίγο έλειψε να βρουν γκολ με απίθανο τρόπο, όταν κέρδισαν φάουλ από τα αριστερά με τον Ρενάτο να εκτελεί απευθείας από δύσκολη θέση, με τον Τζολάκη να αποκρούει.



