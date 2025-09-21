Η ψυχωμένη ΑΕΛ Novibet έστησε μπλόκο στο AEL FC Arena και δεν επέτρεψε στην ΑΕΚ να φύγει με τη νίκη (1-1), υποχρεώνοντάς την στην 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League στην πρώτη απώλεια βαθμών στη σεζόν.

Αρκετά άστοχη για ακόμα ένα παιχνίδι η Ένωση, η οποία σπατάλησε αρκετές ευκαιρίες για να πάρει το τρίποντο στο τέλος, με την ομάδα του Γιώργου Πετράκη να μένει όρθια.

Άλλαξε την εικόνα της ΑΕΚ ο σκόρερ Μάνταλος με την είσοδό του στο παιχνίδι, με τον Τσάκλα να ισοφαρίζει και να κρατά για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι στο πρωτάθλημα αήττητους τη νεοφώτιστους!

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Γιώργος Πετράκης παρέταξε την ΑΕΛ με 4-4-2 και τον Μελίσσα κάτω από την εστία. Στο δεξί άκρο της άμυνας ξεκίνησε ο Δεληγιαννίδης, στο αριστερό ο Κοβάσεβιτς και στα στόπερ οι Παντελάκης και Τσάκλα. Πέρες μαζί με Ατανάσοφ το δίδυμο στα χαφ, με τον Μούργο στο δεξί «φτερό», τον Τούπτα στο αριστερό και τους Πασά-Σαγκάλ στην κορυφή.

Ανάλογο σύστημα και από τον Μάρκο Νίκολιτς, με τον Στρακόσα κάτω από τα γκολπόστ και τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Μαρίν-Πινέδα στον άξονα, με τον Ελίασον να ξεκινά στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Κουτέσα στο αριστερό και τον Κοϊτά δίπλα στον Γιόβιτς.

Το ματς:

Η ΑΕΚ μπήκε με πολλή ενέργεια στο ματς και μόλις στο 2' έχασε την πρώτη της καλή ευκαιρία, με τον Γιόβιτς να μένει όρθιος στο μαρκάρισμα του Πέρες, να περνάει την κάθετη στον Κοϊτά που σούταρε μέσα από την περιοχή και ανάγκασε τον Μελίσσα να πέσει στη δεξιά του γωνία. Άμεση απάντηση από την ΑΕΛ, η οποία έκλεψε ψηλά την μπάλα μετά από λάθος του Μουκουντί, ο Πασάς έστρωσε στον Μούργο, ο οποίος δεν βρήκε εστία από ευνοϊκή θέση.

Η Ένωση πήγαινε σε αρκετές αλλαγές παιχνιδιού, λόγω και της πολυκοσμίας στον άξονα, καθώς οι παίκτες των «βυσσινί» έπαιζαν αρκετά στενά και κοντά, μην επιτρέποντας στην ομάδα του Νίκολιτς να αναπτυχθεί κάθετα από την άμυνα της και «ακυρώνοντας» τη δημιουργία Μαρίν και Πινέδα.

Στο 21' η ΑΕΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, όταν μετά από ωραία ενέργεια και γύρισμα του Κουτέσα, Γιόβιτς και Κοϊτά δεν συνεννοήθηκαν, με αποτέλεσμα ο Μαυριτανός να πάρει την… μπουκιά από το στόμα του Σέρβου φορ, ο οποίος θα εκτελούσε σε κενή εστία.

Η τελευταία καλή ευκαιρία του πρώτου μέρους ανήκε στην ΑΕΛ, η οποία έκλεψε την μπάλα στον χώρο του κέντρου και έφυγε ταχύτατα στην κόντρα επίθεση. Ο Σαγκάλ από τα αριστερά έκανε το παράλληλο γύρισμα στον Πασά, ο οποίος εκτέλεσε με τη μία και σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του Στρακόσα.

Τα πρώτα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο κύλησαν σε χαμηλό τέμπο, με τον Μάρκο Νίκολιτς να επεμβαίνει άμεσα και να περνά τον Μάνταλο στη θέση του Ελίασον στο 54'. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έγινε άμεσα επιδραστικός, βρίσκοντας δύο λεπτά μετά την είσοδό του δίχτυα, όταν μετά από ωραία συρτή σέντρα του Πήλιου στο δεύτερο δοκάρι άνοιξε το σκορ σε κενή εστία.

Στο 67' και στο 70' ακυρώθηκαν σωστά δύο γκολ της Ένωσης. Η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαρίν από μια απόσταση περίπου 30 μέτρων κόντραρε στο χέρι του Πινέδα πριν καταλήξει στα δίχτυα του Μελίσσα, ενώ πριν σκοράρει ο Μάνταλος τρία λεπτά αργότερα βρήκε την μπάλα με το χέρι.

Και αφού έμεινε ζωντανή η ΑΕΛ, βρήκε την στιγμή της και ισοφάρισε! Πολύ καλή εκτέλεση κόρνερ του Ατανάσοφ, ο Τσάκλα έμεινε ανενόχλητος στη μικρή περιοχή και έκανε το 1-1. Έκτοτε, ο Γιώργος Πετράκης πέρασε τον Μπαγκαλιάνη και έπαιξε με τριάδα στην άμυνα, με την ΑΕΚ να ανεβαίνει όλη μπροστά και να ψάχνει το γκολ.

Οι ευκαιρίες ήρθαν, αλλά έλειψαν οι καλές εκτελέσεις. Ο Γιόβιτς στο 85' έφερε ωραία μπροστά την μπάλα με το στήθος αλλά δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την πολύ καλή πάσα-λόμπα του Μάνταλου, ενώ στο 90' ο Καλοσκάμης έπειτα από γύρισμα του Πενράις, δεν κατάφερε να βρει εστία, με το 1-1 να παραμένει μέχρι τέλους.

MVP: Ο Πέτρος Μάνταλος ήταν καθοριστικός από την στιγμή που μπήκε στο ματς. Σκόραρε, βοήθησε πολύ στη δημιουργία και έκανε τη διαφορά για την Ένωση.

Η «σφυρίχτρα»: Πολύ καλή διαιτησία από τον Δημήτρη Μόσχου, ο οποίος στις περισσότερες των περιπτώσεων έκρινε σωστά τις φάσεις. Σωστά ακυρώνονται τα δύο τέρματα της Ένωσης, το πρώτο με παρέμβαση του VAR Φωτιά, αφού παρόλο που το χέρι του Πινέδα είναι κολλημένο στο σώμα του, δεν γίνεται να μετρήσει γκολ που έχει μπει με χέρι, έστω και αν αυτό είναι ακούσιο.

Ενδεκάδες:

ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Τσάκλα, Παντελάκης, Κοβάσεβιτς (71' Κοσονού), Ατανάσοφ, Πέρες, Μούργος (46' Γιούσης), Σαγκάλ (82' Μπαγκαλιάνης), Τούπτα (71' Ουάρντα), Πασάς (64' Γκάρατε).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος (84' Πένραϊς), Μαρίν (77' Πιερό), Πινέδα, Ελίασον (54' Μάνταλος), Κοϊτά (84' Καλοσκάμης), Κουτέσα (77' Ζοάο Μάριο), Γιόβιτς.

Διαιτητής: Δημήτρης Μόσχου

Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς, Λάζαρος Δημητριάδης

Τέταρτος: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

VAR: Βασίλειος Φωτιάς, AVAR: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.