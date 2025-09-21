Την ενδεκάδα της Λιβαδειάς κατά τα 10/11 επιλέγει κόντρα στην ΑΕΛ Novibet ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος μετά το εκτεταμένο ροτέισον που έκανε με το Αιγαλέω επαναφέρει όλους τους παίκτες που αγωνίστηκαν με τον Λεβαδειακό πλην Μάνταλου, τη θέση του οποίου παίρνει ο Κοϊτά.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια της ΑΕΚ θα ξεκινήσει ο Στρακόσα, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Μαρίν και Πινέδα το δίδυμο στα χαφ, με τον Ελίασον στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Κουτέσα στο αριστερό και τον Κοϊτά πίσω από τον προωθημένο Γιόβιτς.

Ενδεκάδες:

ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Τσάκλα, Παντελάκης, Κοβάσεβιτς, Πέρες, Ατανάσοφ, Μούργος, Σαγκάλ, Τούπτα, Πασάς.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Ελίασον, Κουτέσα, Κοϊτά, Γιόβιτς.

Διαιτητής: Δημήτρης Μόσχου

Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς, Λάζαρος Δημητριάδης

Τέταρτος: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

VAR: Βασίλειος Φωτιάς, AVAR: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης

