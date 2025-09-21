Ξεκίνησε στο «Απόστολος Νικολαΐδης» το ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Super League μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.

Παναθηναϊκός

O Παναθηναϊκός αγωνίζεται με σύστημα 4-3-3. Ο Ντραγκόβσκι κάθεται στο τέρμα, με τους Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο τετράδα στην άμυνα. Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας αγωνίζονται στον άξονα, ενώ Τετέ και Τζούριτσιτς βρίσκονται στα άκρα και ο Ντέσερς στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο των «πράσινων» βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μαντσίνι, Ταμπόρδα και Σβιντέρσκι.

Ολυμπιακός

Ο Τζολάκης είναι στην εστία και οι Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Ο Σιπιόνι για πρώτη φορά βασικός και στο πλάι του ο Μουζακίτης, ενώ μπροστά τους στο «10» παίζει ο Νασιμέντο.

Στο ένα άκρο της επίθεσης ο Στρεφέτσα, στο άλλο ο Καμπελά και στην κορυφή ο Ελ Κααμπί.

