Άλμπα-Παναθηναϊκός AKTOR: Πρεμιέρα στο γήπεδο όπου σήκωσε το έβδομο

Έφτασε η ώρα για την πολυαναμενώμενη έναρξη της νέας Ευρωλίγκας, με την… αυλαία να ανοίγει στο Βερολίνο, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός AKTOR θα δοκιμαστεί κόντρα στη γηπεδούχο Άλμπα (19:30, Novasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94.6, sport-fm.gr)!

Οι «πράσινοι» ξεκινούν την υπεράσπιση του τίτλου τους από τη γερμανική πρωτεύουσα και από το γήπεδο στο οποίο πριν από μερικούς μήνες στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης για έβδομη φορά στην ιστορία τους, έχοντας ενισχύσει το ρόστερ τους με σημαντικότατες προσθήκες και μπαίνοντας στη φετινή διοργάνωση με μοναδικό τους στόχο να φτάσουν ξανά μέχρι τέλος του δρόμου!

Ερχόμενη από την ήττα με 86-85 στο ντέρμπι με τον «αιώνιο» αντίπαλό της για το Stoiximan Super Cup και έχοντας νωρίτερα επιβληθεί με άνεση (81-68) του Άρη, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα προσπαθήσει να αφήσει πίσω της τα όσα συνέβησαν στη Ρόδο, έτσι ώστε να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

«Κλείσαμε την EuroLeague με τίτλο στο Βερολίνο, τώρα ξεκινάμε εκεί. Είμαστε έτοιμοι, φυσικά όλες οι ομάδες είναι δυνατές, ειδικά εκτός έδρας όλες οι ομάδες είναι επικίνδυνες, οπότε πρέπει να παίξουμε καλά. Ίσως στη βαθμολογία η Άλμπα δεν είναι υποψήφια για τα play off, αλλά δε λέει κάτι γιατί ειδικά στο ξεκίνημα της σεζόν, στο πρώτο μισό κάθε ομάδα παλεύει για να πάρει τις νίκες. Τα ρόστερ φυσικά στα χαρτιά είναι διαφορετικά από το παιχνίδια. Είναι σημαντικό να είμαστε ήρεμοι, να παίξουμε επιθετικά. Κάθε παιχνίδι είναι επικίνδυνο», δήλωσε ενόψει της αποψινής αναμέτρησης ο Αταμάν, ο οποίος δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Αντετοκούνμπο, Μωραΐτη και Σαμοντούροφ, ενώ από την άλλη, μπορούν να αγωνιστούν οι τρεις καλοκαιρινές μεταγραφικές προσθήκες (Γιουρτσεβέν, Οσμάν και Μπράουν).

«Είναι πάντα ωραίο να επιστρέφουμε σε αυτήν την πόλη, ειδικά για μένα που έχω παίξει εκεί, να βλέπουμε γνώριμα πρόσωπα και φυσικά για εμάς εδώ η περσινή χρονιά είχε ευχάριστη κατάληξη. Στην Euroleague δεν μπορείς να υποτιμάς καμία ομάδα, αν είναι η Άλμπα ή η Ρεάλ, πρέπει να είσαι έτοιμος και να παίζεις με τον ίδιο τρόπο», δήλωσε από πλευράς του ο Μάριους Γκριγκόνις.

Όσον αφορά την Άλμπα, ξεκινά μία ακόμα σεζόν Ευρωλίγκας ούσα εκ των φαβορί για να ολοκληρώσει την κανονική διάρκεια στην τελευταία θέση. Αυτό συνέβη πέρσι, με τη γερμανική ομάδα να πανηγυρίζει μόλις 5 νίκες σε 34 αγωνιστικές, ενώ ούτε και φέτος δεν αναμένεται να παρουσιαστεί πολύ βελτιωμένη.

Με το πολύ περιορισμένο μπάτζετ της να έχει κάνει… απαγορευτικές τις ελπίδες για πρόκριση στα playoff, έχοντας παράλληλα χάσει τους υπερπολύτιμους για εκείνη κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, Τίμαν και Μπράουν, η ομάδα του Ίσραελ Γκονθάλεθ αναμένεται να παλέψει χωρίς πολλά… όπλα στη φαρέτρα της.

Κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 κόντρα στην Άλμπα, νικώντας με 99-85 στο Βερολίνο και επικρατώντας 84-75 στην Αθήνα και στο ΟΑΚΑ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.