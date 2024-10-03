Μέσι: Πήρε κι άλλο τρόπαιο με την Ίντερ Μαϊάμι

Το πρώτο Supporters' Shield στην ιστορία της κατέκτησε η Ίντερ Μαϊάμι, η οποία επικράτησε με 3-2 στην έδρα της Κολούμπους Κρου, καθώς τερμάτισε στην κορυφή της βαθμολογίας στη regular-season του MLS.



Η ομάδα του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ (το άλλο ο Λουίς Σουάρες), εξασφάλισε την πρώτη θέση ενόψει των πλέι-οφ του MLS Cup, ενώ παράλληλα πήρε και το αντίστοιχο πλεονέκτημα στη διοργάνωση και έχουν απομείνει δύο παιχνίδια με την Toronto FC (5/10) και την New England Revolution (19/10) για τη λήξη της κανονικής περιόδου.



Η Ίντερ Μαϊάμι θα είναι γηπεδούχος στη νοκ άουτ φάση του MLS για πρώτη φορά στην ιστορία της και θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκριθεί από τις θέσεις 8-9.



Ο Λιονέλ Μέσι, από τη μεριά του, κατάφερε με την κατάκτηση του Supporters' Shield να φτάσει τα 46 τρόπαια στην καριέρα του, που αποτελεί ρεκόρ Γκίνες, έχοντας 17 γκολ και 15 ασίστ σε 17 ματς!

