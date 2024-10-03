Φουλ αγωνιστική δράση με 16 παιχνίδια να διεξάγονται απόψε, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League!

Εκτός από την εκτός έδρας δοκιμασία του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, τρεις κυπριακές ομάδες μπαίνουν επίσης στη «μάχη», ενώ το συνολικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μπόλικες ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, με την δράση να ξεκινά στις 19:45!

Τότε, στο ΓΣΠ της Λευκωσίας, η Ομόνοια θα υποδεχθεί την ισλανδική Βίκινγκουρ, από τα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχωρίζουν η εκτός έδρας αναμέτρηση της Μπέτις με τη Λέγκια Βαρσοβίας και η συνάντηση της Σερκλ Μπριζ με την Σεν Γκάλεν, στο Βέλγιο.

Η δράση θα συνεχιστεί στις 22:00, με την αντίπαλο του Παναθηναϊκού στην επόμενη αγωνιστική, Τσέλσι, να έχει δύσκολη δοκιμασία με τη Γάνδη, η ΛΑΣΚ θα υποδεχθεί στην Αυστρία την Τζουργκάρντεν, ενώ ΑΠΟΕΛ και Πάφος θα δοκιμαστούν σε Μολδαβία (με Πετροκούμπ) και Ιρλανδία (με Σάμροκ Ρόβερς) αντίστοιχα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 2/10

Μπασακσεχίρ-Ραπίντ Βιέννης 1-2

Γκιμαράες-Τσέλιε 3-1

Πέμπτη 3/10

Σερκλ Μπριζ-Σεν Γκάλεν (19:45)

Ντιναμο Μινσκ-Χαρτς

Αστάνα-Μπάτσκα Τόπολα

Χάιντενχαϊμ-Ολίμπια Λιουμπλιάνας

Λέγκια-Μπέτις

Μόλντε-Λάρνε

Νόα-Μλάντα Μπόλεσλαβ

Ομόνοια-Βίκινγκουρ

Μπόρατς-Παναθηναϊκός

Τσέλσι-Γάνδη (22:00)

Κοπεγχάγη-Γιαγκελόνια

Φιορεντίνα-TNS

ΛΑΣΚ-Τζουργκάρντεν

Λουγκάνο-Ελσίνκι

Πετροκούμπ-Πάφος

Σάμροκ Ρόβερς-ΑΠΟΕΛ

Η επόμενη (2η) αγωνιστική:

Πέμπτη 24/10



Βίκινγκουρ-Σερκλ Μπριζ

ΑΠΟΕΛ-Μπόρατς

Τσέλιε-Μπασακσεχίρ

Τζουργκάρντεν-Γκιμαράες

Γάνδη-Μόλντε

Χαρτς-Ομόνοια

Γιαγκελόνια-Πετροκούμπ

Λάρνε-Σάμροκ Ρόβερς

Παναθηναϊκός-Τσέλσι

Ράπίντ Βιέννης-Νόα

Σεν Γκάλεν-Φιορεντίνα

Μπέτις-Κοπεγχάγη

Ελσίνσκι-Ντιναμό Μινσκ

Μλάντα Μπόλεσλαβ-Λουγκάνο

Πάφος-Χάιντενχαϊμ

Ολίμπια-ΛΑΣΚ

TNS-Αστάνα

Μπάτσκα Τόπολα-Λέγκια

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.