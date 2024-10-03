Έτοιμος για το «διπλό» που θα τον βάλει με το... καλησπέρα σε τροχιά διεκδίκησης της πρόκρισης είναι ο Παναθηναϊκός!

Οι «πράσινοι» μετά από μια σπουδαία πορεία στα προκριματικά και τη μεγάλη πρόκριση επί της Λανς, αντιμετωπίζουν απόψε (22:00, Cosmote Sport 5, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) την Μπόρατς στην Μπάνια Λούκα της Βοσνίας στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League θέτοντας ως μοναδικό στόχο τη νίκη που θα δώσει το... έναυσμα για την πρόκριση.

Η ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο, μπορεί να μη βρίσκεται στο ιδανικότερο «φεγγάρι», ωστόσο έχει τη μοναδική ευκαιρία να κάνει το restart και να μπει με το δεξί στην τελική φάση της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Η πορεία μέχρι τη League Phase, μόνο ως εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς το «τριφύλλι» χρειάστηκε να περάσει από χίλια κύματα.

Αρχικά απέκλεισε την Μπότεφ Πλόβντιβ με δυο νίκες, ενώ ακολούθησε ο «σκληρός» αποκλεισμός από τον Άγιαξ μετά από μια ομηρική διαδικασία των πέναλτι, που προήλθε μετά από ένα μεγάλο «διπλό» στο Άμστερνταμ. Η τελευταία ευκαιρία, ήρθε απέναντι σε μια ανώτερη αντίπαλο, τη Λανς από την οποία γνώρισε την ήττα με σκορ 2-1 στη Γαλλία, ωστόσο στη ρεβάνς «μίλησε» το ΟΑΚΑ στο οποίο ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-0 παίρνοντας το εισιτήριο.

Τα πράγματα ωστόσο τη δεδομένη στιγμή είναι διαφορετικά. Η κληρωτίδα έφερε απέναντι στον Παναθηναϊκό, την αποψινή τού αντίπαλο, Μπόρατς, καθώς και τις Τσέλσι, Τζουνγκάρντεν, Ελσίνκι, Νιού Σεντς και Ντινάμο Μινσκ, γεγονός το οποίο δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο και... δίψα για την πρόκριση.

Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται από νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης στην Μπάνια Λούκα. Με την αποστολή δεν ταξίδεψε ο Γιώργος Βαγιαννίδης, σε αντίθεση με τον Φίλιπ Μαξ, ο οποίος συμπεριλήφθηκε κανονικά στην 24αδα. Ο Ουρουγουανός τεχνικός ετοιμάζει αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα, αφού θα ακολουθήσει και το κυριακάτικο (6/10) ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στην αποστολή βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Λίλο, Μαξ, Μπάλντοκ, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Νικολετόπουλος, Γεντβάι, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Αράο, Μαξίμοβιτς, Ουναΐ, Μπακασέτας,Μπρέγκου, Πελίστρι, Τετέ, Μαντσίνι, Τζούριτσιτς, Ιωαννίδης, Γερεμέγεφ, Σπόραρ.

Σε ό,τι αφορά την Μπόρατς, η ομάδα της Βοσνίας, δεν θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά φέτος μια ελληνική ομάδα, αφού στα μέσα του καλοκαιριού, προηγήθηκαν οι αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ στις οποίες έδειξε μαχητικό πρόσωπο, αλλά δεν κατάφερε, ευτυχώς, να προξενήσει πρόβλημα στον «δικέφαλο».

Στο αγωνιστικό κομμάτι o προπονητής της ομάδας, Μλάντεν Ζίζοβιτς, θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή να δει την κατάσταση του Σρτζιαν Γκράχοβατς ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που είχε στον οπίσθιο μηριαίο, ενώ εκτός θα παραμείνει ο ο αρχηγός Ντάβιντ Βούκοβιτς.

Οι πιθανές ενδεκάδες του ματς:

Mπόρατς (Μλάντεν Ζίζοβιτς): Σισκόβσκι - Κβρζιτς, Μέγερς, Καρολίνα, Ερέρα-Βούκοβιτς, Χρελιγια, Τσάβιτς, Σάβιτς, Σρέτκοβιτς - Μάρσετιτς

Παναθηναϊκός (Ντιέγκο Αλόνσο): Ντραγκόφσκι - Κώτσιρας, Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς - Μαξίμοβιτς, Τσέριν, Μπακασέτας - Πελίστρι, Τετέ, Ιωαννίδης

Διαιτητής: Έλτσιν Μασίγεφ (Aζερμπαϊτζάν)

Βοηθοί: Αμπντουλαγέφ-Ταλίμποφ (Aζερμπαϊτζάν)

VAR: Μιγιό-Μαμάντοφ (Γαλλία-Aζερμπαϊτζάν)

4ος διαιτητής: Χαλίγεφ (Aζερμπαϊτζάν)

