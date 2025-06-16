Έτοιμος για μια νέα πρόκληση στην καριέρα του είναι ο Ματίας Αλμέιδα, καθώς ανακοινώθηκε από τη Σεβίλλη, υπογράφοντας μάλιστα τριετές συμβόλαιο.

Σε μια ξεχωριστή φωτογραφία παρουσίασης, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ είχε μπροστά του μια σκακιέρα, με το πιόνι του βασιλιά να κυριαρχεί στο κέντρο.

Μετά από μια ακόμη απογοητευτική σεζόν, τη χειρότερη των τελευταίων ετών με την ομάδα να καταλαμβάνει την 17η θέση, οι Σεβιγιάνοι αποφάσισαν να εμπιστευτούν τον Πελάδο στην τεχνική ηγεσία, με τον νέο τεχνικό διευθυντή του συλλόγου και πρώην του Ολυμπιακού, Αντόνιο Κορδόν, να παίζει τον ρόλου του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αλμέιδα δεν είναι ξένος για τους Ανδαλουσιάνους, καθώς είχε φορέσει τη φανέλα τους ως παίκτης την περίοδο 1996/97.

