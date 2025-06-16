Λογαριασμός
«Ολυμπιακός και Μπέρμιγχαμ έχουν δείξει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον Βιθέντε»

O Ολυμπιακός και η Μπέρμιγχαμ έχουν δείξει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την απόκτηση του 26χρονου Ισπανού εξτρέμ της Αλαβές, Κάρλος Βιθέντε

Κάρλος Βιθέντε

Σε πρώτο πλάνο στα μεταγραφικά ζητήματα του Ολυμπιακού βρίσκεται η απόκτηση ενός εξτρέμ, με τον Βάσκο τεχνικό των «ερυθρόλευκων», Xoσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, να εξετάζει σοβαρά διάφορες περιπτώσεις από την Ισπανία.

Μεταξύ των ονομάτων που έχουν ακουστεί και γραφτεί τις τελευταίες ημέρες, είναι και εκείνο του Κάρλος Βιθέντε της Αλαβές.

Μια περίπτωση που επιβεβαιώνεται και από την Ιβηρική χώρα, καθώς, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Ντιέγκο Οτέρο, οι Πειραιώτες και η Μπέρμιγχαμ είναι οι δύο σύλλογοι που έχουν εκδηλώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον 26χρονο δεξιό εξτρέμ.

Θυμίζουμε πως το συμβόλαιό του με την Αλαβές ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, ενώ φέτος μέτρησε 37 συμμετοχές με πέντε γκολ και ισάριθμες ασίστ στη La Liga.

