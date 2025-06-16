Σε πρώτο πλάνο στα μεταγραφικά ζητήματα του Ολυμπιακού βρίσκεται η απόκτηση ενός εξτρέμ, με τον Βάσκο τεχνικό των «ερυθρόλευκων», Xoσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, να εξετάζει σοβαρά διάφορες περιπτώσεις από την Ισπανία.

Μεταξύ των ονομάτων που έχουν ακουστεί και γραφτεί τις τελευταίες ημέρες, είναι και εκείνο του Κάρλος Βιθέντε της Αλαβές.

Μια περίπτωση που επιβεβαιώνεται και από την Ιβηρική χώρα, καθώς, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Ντιέγκο Οτέρο, οι Πειραιώτες και η Μπέρμιγχαμ είναι οι δύο σύλλογοι που έχουν εκδηλώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον 26χρονο δεξιό εξτρέμ.

Θυμίζουμε πως το συμβόλαιό του με την Αλαβές ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, ενώ φέτος μέτρησε 37 συμμετοχές με πέντε γκολ και ισάριθμες ασίστ στη La Liga.

‼️Dos equipos muestran gran interés en Carlos Vicente



Birmingham y Olympiacos tienen al extremo del Alavés altamente valorado en su lista.



Futbolista que en el mercado invernal tuvo interés del Celta pic.twitter.com/Z4RZGR9Uux — Diego Otero (@diegootero22_) June 16, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.