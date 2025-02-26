Ο Ολυμπιακός έστησε πάρτι στο «Γ. Καραϊσκάκης», ισοπεδώνοντας την ΑΕΚ με σκορ 6-0 και ουσιαστικά έκλεισε θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Μετά την αναμέτρηση, ο Ματίας Αλμέιδα τόνισε πως για μία τέτοια ήττα φέρουν ευθύνη όλοι και πρώτα πρώτα ο ίδιος, μίλησε για την ανάγκη να παραμείνει η ομάδα του ενωμένη και να διεκδικήσει τον στόχο που της απομένει, ενώ παραδέχθηκε την καθολική ανωτερότητα των γηπεδούχων.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν υπάρχει εξήγηση όταν χάνεις με τέτοιο τρόπο. Κάναμε τα αντίθετα απ' όσα είπαμε πως έπρεπε να κάνουμε. Υπάρχουν πολλοί υπεύθυνοι, εγώ είμαι ο πρώτος, και δεν σκέφτομαι ακόμη για το ματς της Κυριακής. Πρέπει να αποδεχθούμε ότι ο αντίπαλος ήταν καλύτερος και να διαχειριστούμε την ήττα. Και πάνω απ' όλα πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από τους οπαδούς μας.

Είμαστε εκτός Κυπέλλου, όμως έχουμε ακόμη το πρωτάθλημα. Φυσικά, το επόμενο ματς είναι πάλι με τον Ολυμπιακό, και έχουμε στο μυαλό μας ότι θέλουμε να είμαστε πρωταθλητές. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να βελτιώσουμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι το δεύτερο ματς που έπαιξαν πάρα πολύ καλύτερα από εμάς και είναι καλό που το αναγνωρίζουμε.

Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, ούτε για τη διαιτησία ούτε για τίποτα, ξεκάθαρα ήταν ανώτεροι. Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν αυτό που νιώθω και αυτό που νιώθουμε. Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσουμε ότι σχεδιάσαμε πράγματα και δεν κάναμε κανένα από αυτά. Είμαστε μία ομάδα, δουλεύουμε μαζί στις καλές και στις κακές στιγμές.

Πιστεύω ότι κάθε γκολ που δεχθήκαμε, το είχαμε αναλύσει πριν το παιχνίδι, είχαμε μιλήσει γι' αυτές τις φάσεις. Όταν δίνεις σε μία ομάδα σαν τον Ολυμπιακό ένα μέτρο ελεύθερο, αυτό είναι αρκετό. Δεν μπορέσαμε να το αποφύγουμε. Ήμασταν κατώτεροι από τον αντίπαλο, ο οποίος κάνει τη διαφορά με τον τρόπο που παίζει, δεν σταματά ποτέ. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει κάθε ντέρμπι που έχει παίξει, και αυτό δείχνει ότι είναι καλύτερος από όλους. Όμως η διαφορά σήμερα ήταν μεγάλη».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.