Κύπελλο Ελλάδας: Το πανόραμα της ποδοσφαιρικής σεζόν 2024-25

Αναλυτικά το πανόραμα του Κυπέλλου Ελλάδας για την αγωνιστική περίοδο 2024/25

Κύπελλο Ελλάδας: Το πανόραμα της σεζόν 2024-25

Το πανόραμα του Κυπέλλου Ελλάδας για την αγωνιστική περίοδο 2024/25 έχει ως εξής:

1η ΦΑΣΗ

ΑΕ Ευόσμου-Απόλλων Παραλιμνίου         4-1

Ζάκυνθος-Παμβουπρασιακός               5-0

Εράνη Φιλιατρών-Πανλακωνικός Σπάρτης   4-2

ΑΕ Αγίου Δημητρίου-Νέα Αρτάκη          0-3

ΑΕΡ Αφάντου-Σαρωνικός Αναβύσσου        3-2 πέν. (1-1 κ.δ. και παρ.)

Ερμής Καναλίου-Αναγέννηση Άρτας        0-3

Ατρόμητος Παλαμά-Ακαδημία Πλαταμώνα    3-1

Εθνικός-Άγιος Νικόλαος                 3-1 παρ. (1-1 κ.δ.)

Βύρων Καβάλας-Άρης Αβάτου              0-1

Απόλλων Κρύας Βρύσης-Εορδαϊκός         3-1

2η ΦΑΣΗ

Ολυμπιακός Βόλου-Παναχαϊκή             1-4 παρ. (1-1 κ.δ.)

Κόρινθος-Διαγόρας Ρόδου                4-5 πέν. (0-0 κ.δ. και παρ.)

Δόξα Βώλακα-Καβάλα                     2-4

Θύελλα Κατσικά-ΑΕΛ                     0-3

Διαγόρας Ραχών Ικαρίας-Κηφισιά         0-14

Εράνη Φιλιατρών-Θύελλα Καμαρίου        0-1

Αναγέννηση Άρτας-Παλληξουριακός        3-0

Ζάκυνθος-ΑΕ Λευκίμμης                  3-0

Εθνικός-Κισσαμικός                     3-1

Μανδραϊκός-Αστέρας Σταυρού             1-0

Σμόλικας Φαλάνης-Αιγάλεω               0-1

Ατρόμητος Παλαμά-Νίκη Βόλου            1-2

Τρίκαλα-Θύελλα Πατρών                  2-1

ΑΕ Κυδωνίας-Πανιώνιος                  0-4

Επισκοπή-Καλαμάτα                      0-1

Ορέστης Ορεστιάδας-Μακεδονικός         0-1

Άρης Αβάτου-Κιλκισιακός                1-0

Πανθρακικός-ΑΟ Σάρτης                  9-0

Ερμής Αμυνταίου-Ηρακλής                0-5

Νάουσα-Καμπανιακός                     0-2

ΑΕ Ευόσμου-Εθνικός Ν. Κεραμιδίου       0-2

Σπάρτακος-ΠΑΣ Γιάννινα                 0-11

Απόλλων Κρύας Βρύσης-Αστραπή Μεσ.      5-1

Νέα Αρτάκη-Παναργειακός                2-3 παρ. (2-2 κ.δ.)

Θύελλα Χαλκείου-Ηλιούπολη              0-3

ΑΕΡ Αφάντου-Νέα Ιωνία                  0-1 παρ.

ΑΕ Ερμιονίδας-Ιωνικός                  3-0 α.α.

Αιγέας Πλωμαρίου-Απόλλων Ευπαλίου      3-0 α.α.

3η ΦΑΣΗ

Κηφισιά–Εθνικός Νέου Κεραμιδίου        1-0

Καμπανιακός–Ηλιούπολη                  1-0 παρ.

Μακεδονικός–ΑΕΛ                        1-3 πέν. (0-0 κ.α., 0-0 παρ.)

Πανθρακικός–Πανιώνιος                  0-2

Θύελλα Καμαρίου–Διαγόρας Ρόδου         0-2

Παναχαϊκή–Καλαμάτα                     1-0 παρ.

Εθνικός–Μανδραϊκός                     2-1

Νέα Ιωνία–Αναγέννηση Άρτας             1-0

Απόλλων Κρύας Βρύσης–Νίκη Βόλου        2-1

ΑΕ Ερμιονίδας–ΠΑΣ Γιάννινα             0-7

Τρίκαλα–Παναργειακός                   1-3

Αιγάλεω–Ηρακλής                        4-3 πέν. (1-1 κ.α., 1-1 παρ.)

Άρης Αβάτου–Ζάκυνθος                   1-4 πέν. (1-1 κ.α., 1-1 παρ.)

Αιγέας Πλωμαρίου-Καβάλα                1-2 παρ. (1-1 κ.α.)

4η ΦΑΣΗ

Εθνικός–Άρης                           0-1

Απόλλων Κρύας Βρύσης–Βόλος             0-3

ΠΑΣ Γιάννινα–Παναχαϊκή                 0-2

Αιγάλεω–Καμπανιακός                    3-2

Διαγόρας Ρόδου–Athens Kallithea        3-4 πέν. (0-0 κ.δ.)

Λεβαδειακός–Ατρόμητος Αθηνών           1-2

ΟΦΗ–Παναιτωλικός                       2-1

Ζάκυνθος–Παναργειακός                  2-0

Κηφισιά–Λαμία                          1-0

Νέα Ιωνία–Πανιώνιος                    1-2 πέν. (0-0 κ.δ.)

ΑΕΛ–Πανσερραϊκός                       0-1

Καβάλα–Αστέρας Τρίπολης                0-1 παρ.

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (29-31/10 & 3-5/12)

                                      Α' Αγ.       Β' Αγ.

Κηφισιά–Παναχαϊκή                      1-1          0-1ΑΕΚ–Άρης                               1-0          1-1Αιγάλεω–ΠΑΟΚ                           0-3          1-7ΟΦΗ–Βόλος                              3-1          0-1Athens Kallithea-Ολυμπιακός            0-1          1-1Ατρόμητος-Παναθηναϊκός                 1-2          1-2

Πανσερραϊκός–Πανιώνιος                 2-0          0-3

Ζάκυνθος–Αστέρας Τρίπολης              1-2          1-5

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (17-18/12 & 7-9/1)

                                      Α' Αγ.       Β' Αγ.1.Πανιώνιος-Αστέρας Τρίπολης           0-2          0-2

2.Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός              1-1          0-1

3.ΑΕΚ-ΠΑΟΚ                             1-0          1-1 παρ. (0-1 κ.δ.)

4.ΟΦΗ-Παναχαϊκή                        5-0          2-1

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (4-5/2 & 25-26/2)

Αστέρας Τρίπολης-ΟΦΗ                   0-1         02/04

Ολυμπιακός-ΑΕΚ                         6-0         02/04

ΤΕΛΙΚΟΣ

Σάββατο 17 Μαΐου 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΟΣΦΠ Κύπελλο Ελλάδος
