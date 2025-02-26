Κύπελλο Ελλάδας: Το πανόραμα της σεζόν 2024-25

Το πανόραμα του Κυπέλλου Ελλάδας για την αγωνιστική περίοδο 2024/25 έχει ως εξής:
1η ΦΑΣΗ
ΑΕ Ευόσμου-Απόλλων Παραλιμνίου 4-1
Ζάκυνθος-Παμβουπρασιακός 5-0
Εράνη Φιλιατρών-Πανλακωνικός Σπάρτης 4-2
ΑΕ Αγίου Δημητρίου-Νέα Αρτάκη 0-3
ΑΕΡ Αφάντου-Σαρωνικός Αναβύσσου 3-2 πέν. (1-1 κ.δ. και παρ.)
Ερμής Καναλίου-Αναγέννηση Άρτας 0-3
Ατρόμητος Παλαμά-Ακαδημία Πλαταμώνα 3-1
Εθνικός-Άγιος Νικόλαος 3-1 παρ. (1-1 κ.δ.)
Βύρων Καβάλας-Άρης Αβάτου 0-1
Απόλλων Κρύας Βρύσης-Εορδαϊκός 3-1
2η ΦΑΣΗ
Ολυμπιακός Βόλου-Παναχαϊκή 1-4 παρ. (1-1 κ.δ.)
Κόρινθος-Διαγόρας Ρόδου 4-5 πέν. (0-0 κ.δ. και παρ.)
Δόξα Βώλακα-Καβάλα 2-4
Θύελλα Κατσικά-ΑΕΛ 0-3
Διαγόρας Ραχών Ικαρίας-Κηφισιά 0-14
Εράνη Φιλιατρών-Θύελλα Καμαρίου 0-1
Αναγέννηση Άρτας-Παλληξουριακός 3-0
Ζάκυνθος-ΑΕ Λευκίμμης 3-0
Εθνικός-Κισσαμικός 3-1
Μανδραϊκός-Αστέρας Σταυρού 1-0
Σμόλικας Φαλάνης-Αιγάλεω 0-1
Ατρόμητος Παλαμά-Νίκη Βόλου 1-2
Τρίκαλα-Θύελλα Πατρών 2-1
ΑΕ Κυδωνίας-Πανιώνιος 0-4
Επισκοπή-Καλαμάτα 0-1
Ορέστης Ορεστιάδας-Μακεδονικός 0-1
Άρης Αβάτου-Κιλκισιακός 1-0
Πανθρακικός-ΑΟ Σάρτης 9-0
Ερμής Αμυνταίου-Ηρακλής 0-5
Νάουσα-Καμπανιακός 0-2
ΑΕ Ευόσμου-Εθνικός Ν. Κεραμιδίου 0-2
Σπάρτακος-ΠΑΣ Γιάννινα 0-11
Απόλλων Κρύας Βρύσης-Αστραπή Μεσ. 5-1
Νέα Αρτάκη-Παναργειακός 2-3 παρ. (2-2 κ.δ.)
Θύελλα Χαλκείου-Ηλιούπολη 0-3
ΑΕΡ Αφάντου-Νέα Ιωνία 0-1 παρ.
ΑΕ Ερμιονίδας-Ιωνικός 3-0 α.α.
Αιγέας Πλωμαρίου-Απόλλων Ευπαλίου 3-0 α.α.
3η ΦΑΣΗ
Κηφισιά–Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 1-0
Καμπανιακός–Ηλιούπολη 1-0 παρ.
Μακεδονικός–ΑΕΛ 1-3 πέν. (0-0 κ.α., 0-0 παρ.)
Πανθρακικός–Πανιώνιος 0-2
Θύελλα Καμαρίου–Διαγόρας Ρόδου 0-2
Παναχαϊκή–Καλαμάτα 1-0 παρ.
Εθνικός–Μανδραϊκός 2-1
Νέα Ιωνία–Αναγέννηση Άρτας 1-0
Απόλλων Κρύας Βρύσης–Νίκη Βόλου 2-1
ΑΕ Ερμιονίδας–ΠΑΣ Γιάννινα 0-7
Τρίκαλα–Παναργειακός 1-3
Αιγάλεω–Ηρακλής 4-3 πέν. (1-1 κ.α., 1-1 παρ.)
Άρης Αβάτου–Ζάκυνθος 1-4 πέν. (1-1 κ.α., 1-1 παρ.)
Αιγέας Πλωμαρίου-Καβάλα 1-2 παρ. (1-1 κ.α.)
4η ΦΑΣΗ
Εθνικός–Άρης 0-1
Απόλλων Κρύας Βρύσης–Βόλος 0-3
ΠΑΣ Γιάννινα–Παναχαϊκή 0-2
Αιγάλεω–Καμπανιακός 3-2
Διαγόρας Ρόδου–Athens Kallithea 3-4 πέν. (0-0 κ.δ.)
Λεβαδειακός–Ατρόμητος Αθηνών 1-2
ΟΦΗ–Παναιτωλικός 2-1
Ζάκυνθος–Παναργειακός 2-0
Κηφισιά–Λαμία 1-0
Νέα Ιωνία–Πανιώνιος 1-2 πέν. (0-0 κ.δ.)
ΑΕΛ–Πανσερραϊκός 0-1
Καβάλα–Αστέρας Τρίπολης 0-1 παρ.
ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (29-31/10 & 3-5/12)
Α' Αγ. Β' Αγ.
Κηφισιά–Παναχαϊκή 1-1 0-1ΑΕΚ–Άρης 1-0 1-1Αιγάλεω–ΠΑΟΚ 0-3 1-7ΟΦΗ–Βόλος 3-1 0-1Athens Kallithea-Ολυμπιακός 0-1 1-1Ατρόμητος-Παναθηναϊκός 1-2 1-2
Πανσερραϊκός–Πανιώνιος 2-0 0-3
Ζάκυνθος–Αστέρας Τρίπολης 1-2 1-5
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (17-18/12 & 7-9/1)
Α' Αγ. Β' Αγ.1.Πανιώνιος-Αστέρας Τρίπολης 0-2 0-2
2.Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 0-1
3.ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-0 1-1 παρ. (0-1 κ.δ.)
4.ΟΦΗ-Παναχαϊκή 5-0 2-1
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (4-5/2 & 25-26/2)
Αστέρας Τρίπολης-ΟΦΗ 0-1 02/04
Ολυμπιακός-ΑΕΚ 6-0 02/04
ΤΕΛΙΚΟΣ
Σάββατο 17 Μαΐου 2025
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.