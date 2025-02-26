Κύπελλο Ελλάδας: Το πανόραμα της σεζόν 2024-25

Το πανόραμα του Κυπέλλου Ελλάδας για την αγωνιστική περίοδο 2024/25 έχει ως εξής:

1η ΦΑΣΗ

ΑΕ Ευόσμου-Απόλλων Παραλιμνίου 4-1

Ζάκυνθος-Παμβουπρασιακός 5-0

Εράνη Φιλιατρών-Πανλακωνικός Σπάρτης 4-2

ΑΕ Αγίου Δημητρίου-Νέα Αρτάκη 0-3

ΑΕΡ Αφάντου-Σαρωνικός Αναβύσσου 3-2 πέν. (1-1 κ.δ. και παρ.)

Ερμής Καναλίου-Αναγέννηση Άρτας 0-3

Ατρόμητος Παλαμά-Ακαδημία Πλαταμώνα 3-1

Εθνικός-Άγιος Νικόλαος 3-1 παρ. (1-1 κ.δ.)

Βύρων Καβάλας-Άρης Αβάτου 0-1

Απόλλων Κρύας Βρύσης-Εορδαϊκός 3-1

2η ΦΑΣΗ

Ολυμπιακός Βόλου-Παναχαϊκή 1-4 παρ. (1-1 κ.δ.)

Κόρινθος-Διαγόρας Ρόδου 4-5 πέν. (0-0 κ.δ. και παρ.)

Δόξα Βώλακα-Καβάλα 2-4

Θύελλα Κατσικά-ΑΕΛ 0-3

Διαγόρας Ραχών Ικαρίας-Κηφισιά 0-14

Εράνη Φιλιατρών-Θύελλα Καμαρίου 0-1

Αναγέννηση Άρτας-Παλληξουριακός 3-0

Ζάκυνθος-ΑΕ Λευκίμμης 3-0

Εθνικός-Κισσαμικός 3-1

Μανδραϊκός-Αστέρας Σταυρού 1-0

Σμόλικας Φαλάνης-Αιγάλεω 0-1

Ατρόμητος Παλαμά-Νίκη Βόλου 1-2

Τρίκαλα-Θύελλα Πατρών 2-1

ΑΕ Κυδωνίας-Πανιώνιος 0-4

Επισκοπή-Καλαμάτα 0-1

Ορέστης Ορεστιάδας-Μακεδονικός 0-1

Άρης Αβάτου-Κιλκισιακός 1-0

Πανθρακικός-ΑΟ Σάρτης 9-0

Ερμής Αμυνταίου-Ηρακλής 0-5

Νάουσα-Καμπανιακός 0-2

ΑΕ Ευόσμου-Εθνικός Ν. Κεραμιδίου 0-2

Σπάρτακος-ΠΑΣ Γιάννινα 0-11

Απόλλων Κρύας Βρύσης-Αστραπή Μεσ. 5-1

Νέα Αρτάκη-Παναργειακός 2-3 παρ. (2-2 κ.δ.)

Θύελλα Χαλκείου-Ηλιούπολη 0-3

ΑΕΡ Αφάντου-Νέα Ιωνία 0-1 παρ.

ΑΕ Ερμιονίδας-Ιωνικός 3-0 α.α.

Αιγέας Πλωμαρίου-Απόλλων Ευπαλίου 3-0 α.α.

3η ΦΑΣΗ

Κηφισιά–Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 1-0

Καμπανιακός–Ηλιούπολη 1-0 παρ.

Μακεδονικός–ΑΕΛ 1-3 πέν. (0-0 κ.α., 0-0 παρ.)

Πανθρακικός–Πανιώνιος 0-2

Θύελλα Καμαρίου–Διαγόρας Ρόδου 0-2

Παναχαϊκή–Καλαμάτα 1-0 παρ.

Εθνικός–Μανδραϊκός 2-1

Νέα Ιωνία–Αναγέννηση Άρτας 1-0

Απόλλων Κρύας Βρύσης–Νίκη Βόλου 2-1

ΑΕ Ερμιονίδας–ΠΑΣ Γιάννινα 0-7

Τρίκαλα–Παναργειακός 1-3

Αιγάλεω–Ηρακλής 4-3 πέν. (1-1 κ.α., 1-1 παρ.)

Άρης Αβάτου–Ζάκυνθος 1-4 πέν. (1-1 κ.α., 1-1 παρ.)

Αιγέας Πλωμαρίου-Καβάλα 1-2 παρ. (1-1 κ.α.)

4η ΦΑΣΗ

Εθνικός–Άρης 0-1

Απόλλων Κρύας Βρύσης–Βόλος 0-3

ΠΑΣ Γιάννινα–Παναχαϊκή 0-2

Αιγάλεω–Καμπανιακός 3-2

Διαγόρας Ρόδου–Athens Kallithea 3-4 πέν. (0-0 κ.δ.)

Λεβαδειακός–Ατρόμητος Αθηνών 1-2

ΟΦΗ–Παναιτωλικός 2-1

Ζάκυνθος–Παναργειακός 2-0

Κηφισιά–Λαμία 1-0

Νέα Ιωνία–Πανιώνιος 1-2 πέν. (0-0 κ.δ.)

ΑΕΛ–Πανσερραϊκός 0-1

Καβάλα–Αστέρας Τρίπολης 0-1 παρ.

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (29-31/10 & 3-5/12)

Α' Αγ. Β' Αγ.

Κηφισιά–Παναχαϊκή 1-1 0-1ΑΕΚ–Άρης 1-0 1-1Αιγάλεω–ΠΑΟΚ 0-3 1-7ΟΦΗ–Βόλος 3-1 0-1Athens Kallithea-Ολυμπιακός 0-1 1-1Ατρόμητος-Παναθηναϊκός 1-2 1-2

Πανσερραϊκός–Πανιώνιος 2-0 0-3

Ζάκυνθος–Αστέρας Τρίπολης 1-2 1-5

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (17-18/12 & 7-9/1)

Α' Αγ. Β' Αγ.1.Πανιώνιος-Αστέρας Τρίπολης 0-2 0-2

2.Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 0-1

3.ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-0 1-1 παρ. (0-1 κ.δ.)

4.ΟΦΗ-Παναχαϊκή 5-0 2-1

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (4-5/2 & 25-26/2)

Αστέρας Τρίπολης-ΟΦΗ 0-1 02/04

Ολυμπιακός-ΑΕΚ 6-0 02/04

ΤΕΛΙΚΟΣ

Σάββατο 17 Μαΐου 2025

