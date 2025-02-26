Ο Ολυμπιακός έστησε πάρτι στο «Γ. Καραϊσκάκης», ισοπεδώνοντας την Ένωση με 6-0 και ουσιαστικά έκλεισε θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Mετά την αναμέτρηση, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον τρόπο που αγωνίστηκε η ομάδα του, μίλησε για τη μεγάλη ανάγκη να γίνονται αλλαγές όταν τα δύσκολα παιχνίδια είναι τόσο πολλά, ενώ αναφέρθηκε και στους τραυματισμούς των Αντρέ Όρτα και Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

«Ήμασταν πολύ εύστοχοι και πετυχημένοι. Κάθε φορά που κατεβαίναμε βάζαμε και ένα γκολ. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ κατέβασε τα χέρια γιατί είναι μία πολύ μεγάλη ομάδα, όμως σήμερα παίξαμε πολύ καλά. Όταν τα παιχνίδια είναι τόσο πολλά, πρέπει να αλλάζουμε παίκτες, γιατί ακόμα και οι πολύ καλοί κουράζονται.

Το φυσιολογικό είναι ότι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα οι Όρτα και Ελ Κααμπί δεν θα μπορέσουν να παίξουν την Κυριακή, γιατί αντιμετώπισαν έναν μικρό τραυματισμό σήμερα και δύσκολα θα προλάβουν να αποκατασταθούν τόσο σύντομα», ανέφερε αναλυτικά ο Ισπανός τεχνικός.

