Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κορυφαίος αθλητής στα Βαλκάνια για το 2024 ο Τεντόγλου

Στην κορυφαία 10άδα βρίσκονται επίσης ο Κώστας Σλούκας (8ος, 23 ψήφοι) και ο Απόστολος Χρήστου (9ος, 22 ψήφοι)

Μίλτος Τεντόγλου

Ο καλύτερος αθλητής της χρονιάς για το 2024 αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Έλληνας άλτης και χρυσός Ολυμπιονίκης στους Αγώνες στο Παρίσι συγκέντρωσε 61 πόντους στο «Sportsman of the Balkans» περισσότερους από οποιονδήποτε άλλον.

Στην κορυφαία 10άδα βρίσκονται επίσης ο Κώστας Σλούκας (8ος, 23 ψήφοι) και ο Απόστολος Χρήστου (9ος, 22 ψήφοι), όπως και άλλοι αθλητές παγκοσμίου επιπέδου, για παράδειγμα ο Τζόκοβιτς και ο Γιόκιτς.

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν τα ειδησεογραφικά πρακτορεία των Βαλκανίων.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΜΙΛΤΟΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ στίβος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark