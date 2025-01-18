Κορυφαίος αθλητής στα Βαλκάνια για το 2024 ο Τεντόγλου

Ο καλύτερος αθλητής της χρονιάς για το 2024 αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Έλληνας άλτης και χρυσός Ολυμπιονίκης στους Αγώνες στο Παρίσι συγκέντρωσε 61 πόντους στο «Sportsman of the Balkans» περισσότερους από οποιονδήποτε άλλον.

Στην κορυφαία 10άδα βρίσκονται επίσης ο Κώστας Σλούκας (8ος, 23 ψήφοι) και ο Απόστολος Χρήστου (9ος, 22 ψήφοι), όπως και άλλοι αθλητές παγκοσμίου επιπέδου, για παράδειγμα ο Τζόκοβιτς και ο Γιόκιτς.

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν τα ειδησεογραφικά πρακτορεία των Βαλκανίων.

