Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Γουόκαπ: «Με ανησυχεί πάρα πολύ»

Με καταπληκτική άμυνα και πρώτους σκόρερ τους Βεζένκοφ και Πίτερς, ο Ολυμπιακός νίκησε την Καρδίτσα 71-54 και πέρασε στα ημιτελικά του Final 8, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.

Μετά την αναμέτρηση, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε ότι η ομάδα του έκανε περισσότερο διαχείριση, αναφέροντας πως ο Ολυμπιακός πήρε μία σημαντική νίκη κόντρα σε μία πολύ καλή ομάδα.



«Είναι τρία παιχνίδια στη σειρά. Πιο πολύ διαχείριση κάναμε σήμερα. Η Καρδίτσα είναι πολύ καλή ομάδα, έχει διαφορετικούς τρόπους να επιτεθεί στο καλάθι. Δεν ήταν ένα εύκολο ματς. Ήταν σημαντικό να κερδίσουμε. Περιμένουμε το αυριανό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε πάρα πολύ καλά», ανέφερε αναλυτικά για τον αγώνα.



Έπειτα, ρωτήθηκε το πόσο τον ανησυχεί ο τραυματισμος του Τόμας Γουόκαπ, που αντιμετώπισε νέες ενοχλήσεις στη μέση, και απάντησε «Πάρα πολύ».

