Συγκινημένος ο Μπαρτζώκας: «Το αξίζαμε με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη χρονιά, συγχαρητήρια σε όλους»

Πολύ συγκινημένος ήταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας μιλώντας στην κάμερα της Euroleague στιγμές μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πόσο άξια ήταν αυτή η διάκριση για την ομάδα του.



«Εννοείται ότι το αξίζαμε. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ. Νομίζω ότι το αξίζαμε με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, τον κόσμο, τους παίκτες, σε όλους.

Στο ημίχρονο είπαμε ότι έπρεπε να σταματήσουμε τον Λάιλς. Μπήκαν πολύ δύσκολα σουτ, αλλά στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια οι παίκτες της Ρεάλ, και μόνο που έπαιξαν σε μία τέτοια ατμόσφαιρα με τέτοιο τρόπο και ήταν τόσο ανταγωνιστικοί», είπε αναλυτικά.

