Με μέταλλο και ψυχή η Σκωτία δεν λύγισε από την πίεση της Αϊτής, μπαίνοντας με το δεξί στο Μουντιάλ του 2026. Για τη νίκη βέβαια τα περισσότερα εύσημα ανήκουν στον Τζον ΜακΓκιν, ο οποίος πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης για το τελικό 1-0, μοιράζοντας απλόχερα χαμόγελα στους τρελούς Σκωτσέζους που ακολούθησαν την αγαπημένη τους ομάδα μέχρι και στα γήπεδα της Αμερικής.



Ο 31χρονος χαφ της Άστον Βίλα βρέθηκε στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή και στο 28ο λεπτό πήρε το ριμπάουντ από την απόκρουση του αντίπαλου κίπερ και με τελείωμα εντός περιοχής, μαζί με τη βοήθεια μίας κόντρας, την έστειλε στο βάθος της αντίπαλης εστίας, γράφοντας το 1-0.

Με πρωταγωνιστή τον Φρανζί Πιερό η Αϊτή έκανε υπερπροσπάθεια για να επιστρέψει στο ματς, διεκδικώντας στα ίσα τον πρώτο και ιστορικό της βαθμό σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο το γκολ αυτό δεν ήρθε ποτέ και το τελικό 1-0 αφήνει μία πίκρα στους… πρωτάρηδες.

Το ματς

Δυναμικά ξεκίνησε στο ματς η Σκωτία, ρίχνοντας από νωρίς της Αϊτή στα σχοινιά. Ο Ντόουκ χόρεψε τον προσωπικό του αντίπαλο στο 17ο λεπτό και μοίρασε την μπάλα στον ερχόμενο ΜακΤόμινεϊ. Αυτός εκτέλεσε σε πρώτο χρόνο, ωστόσο η τύχη του γύρισε την πλάτη τραντάζοντας το αριστερό κάθετο δοκάρι του αντίπαλου κίπερ.

Η Σκωτία δεν έβγαλε το πόδι από το γκάζι και στο 28’ κατάφερε να ανοίξει το σκορ, μετουσιώνοντας σε ένα γκολ την υπεροχή της. Ο Ντόουκ με ακόμη μία όμορφη κίνηση έβγαλε σε θέση βολής τον Άνταμς, ο οποίος δεν κατάφερε να νικήσει τον Πλασίντ. Η μπάλα κατέληξε στα πόδια του ΜακΓκίν και αυτός μετά από ένα κοντρόλ εκτέλεσε. Η μπάλα βρήκε σε ένα σώμα, άλλαξε εντελώς πορεία και επαναπαύτηκε στα δίχτυα της Αϊτής για το 1-0.

Στο 36’ η Αϊτή άρχισε σιγά σιγά να ξεμυτίζει και απείλησε για πρώτη φορά τα καρέ του Γκαν. Ο Ισιντόρ πήδηξε ψηλότερα απ’ όλους μέσα στην αντίπαλη περιοχή, πήρε την κεφαλιά, χωρίς βέβαια να καταφέρει να δώσει στην μπάλα τροχιά προς της εστία.

Στη συνέχεια το τέμπο της αναμέτρησης έπεσε αισθητά, με τις δύο ομάδες να μειώνουν στο ελάχιστο τα ρίσκα τους, χωρίς να δείχνουν διάθεση να ξεδιπλώσουν το επιθετικό τους ταλέντο.



Ο ΜακΓκίν λίγο έλλειψε να κλειδώσει μία και καλή το ματς για τη Σκωτία στο 73’ ωστόσο το τελείωμα του απέναντι στον κίπερ της Αϊτής δεν ήταν το ιδανικό, με την μπάλα να περνάει άουτ.

Στη εξέλιξη της φάσης η Αϊτή πλησίασε την ισοφάριση. Ο Πρόβιντενς βρέθηκε σε θέση βολής, εκτέλεσε από πλάγια θέση, χωρίς βέβαια να καταφέρει να βρει δίχτυα, ενώ στη φάση πετάχτηκε και ο Ισιντόρ ο οποίος δεν πρόλαβε να πετύχει την μπάλα με την προβολή του και να της αλλάξει πορεία. Υπάρχει και μία μικρή υποψία για χέρι αμυντικού της Σκωτίας, ωστόσο η φάση δεν εξετάστηκε ποτέ.

Μία ανάσα από το 1-1 έφτασε η Αϊτή, με τον Πιερό να φτάνει μία ανάσα από το γκολ. Ο επιθετικός της ΑΕΚ, ανίκητος στον αέρα, πήρε μία καταπληκτική κεφαλιά, περίπου από το σημείο του πέναλτι στο 85’, με την μπάλα να περνάει για ελάχιστα εκατοστά άουτ και τον ίδιο να μένει απαρηγόρητος στον αγωνιστικό χώρο.

MVP: Ο Τζον ΜακΓκίν πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, ενώ έφτασε και πολύ κοντά στο να κλειδώσει ολομόναχος το παιχνίδι για τη Σκωτία και δικαίως είναι ο κορυφαίος της αναμέτρησης.



Αϊτή (Σεμπαστιάν Μινιέ): Πλασίντ, Εξπεριάνς, Ντελκρουά, Αντέ, Αρκιούς, Προβιντάνς (Φόρτσουν 85'), Μπελεγκάρντ, Ζαν-Ζακ, Ντίντσον (Κασιμίρ 61'), Πιερό, Ισιντόρ (Ζοσέφ 76')



Σκωτία (Στιβ Κλαρκ): Γκαν, Χικι (Πάτερσον 75'), Χάνλει, Χέντρι, Ρόμπερτσον, Γκάνον-Ντόουκ (Κρίστι 75'), ΜακΤόμινεϊ, Φέργκιουσον, ΜακΓκιν (Κέρτις 83'), Σάνκλαντ (ΜακΛιν 83'), Άνταμς (Ντάικς 75')

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.