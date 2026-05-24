Δάκρυα Βεζένκοφ, Πρίντεζη και Παπανικολάου για την 4η Euroleague του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός αναρριχήθηκε για τη 4η φορά στην κορυφή με την κατάκτηση της Euroleague σε αθηναϊκό έδαφος, έπειτα από έναν μαγικό τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Κώστας Παπανικολάου και Σάσα Βεζένκοφ δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους στο φινάλε της αναμέτρησης για τη δικαίωση των κόπων τους και τη μεγάλη επιτυχία για τον σύλλογο του λιμανιού.

Συγκινημένος εμφανίστηκε και ο Γιώργος Πρίντεζης που είδε επιτέλους την αγαπημένη του ομάδα έπειτα από αρκετά χρόνια να φτάνει στην πηγή και να πίνει το γάργαρο νερό της επιτυχίας, με τον ίδιο να στέκεται δίπλα στον Ολυμπιακό ως οπαδός.

