Συναγερμός επικρατεί στο Ισραήλ για τη διαφαινόμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το συμβούλιο ασφαλείας αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα υπογράψουν μνημόνιο κατανόησης (MoU) την Κυριακή με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Η συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Κυριακής, με αντικείμενο τους όρους της συμφωνίας, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Κορυφαίοι ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες Σάββατο πως οι όροι του μνημονίου «θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ» και ότι η Ουάσινγκτον αποδέχθηκε «βασικούς όρους» της Τεχεράνης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Channel 12.

Οι ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι η αναμενόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν υποδηλώνει ότι η Ουάσιγκτον έχει αποδεχτεί τους «βασικούς όρους» της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι «οι Ιρανοί δεν κατέληξαν σε συμφωνία χωρίς αντάλλαγμα».

«Η εξαγωγή του ουρανίου έχει μετατραπεί σε αραίωση ουρανίου και το πυραυλικό σύστημα δεν αποτελεί καθόλου μέρος της συμφωνίας», ανέφερε ακόμα ο αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι τα κύρια ζητήματα που το Ισραήλ ήλπιζε να αντιμετωπιστούν κατά τη διάρκεια του πολέμου παραμένουν ανεπίλυτα.

«Πλήρης αποτυχία»

Μέσω της πιθανολογούμενης συμφωνίας δεν επιτυγχάνεται κανένας από τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ – το καθεστώς της Τεχεράνης επιβιώνει, το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα υφίσταται και το Ιράν μπορεί να αναβιώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, δήλωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ.

Όπως υπογράμμισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, πρόκειται για «πλήρη αποτυχία» του πρωθυπουργού Νετανιάχου που «μετατρέπει το Ισραήλ σε προτεκτοράτο το οποίο λαμβάνει εντολές σχετικά με την εθνική του ασφάλεια».

«Η επόμενη κυβέρνηση θα κληθεί να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκλήθηκε από την αδυναμία του Νετανιάχου να μετατρέψει τα στρατιωτικά επιτεύγματα σε στρατηγικές επιτυχίες», δήλωσε ο Λαπίντ.

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Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

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