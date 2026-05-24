Πανικός στον Πειραιά με τη λήξη του τελικού: Το ξέσπασμα στην κάμερα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Με το που ακούστηκε η κόρνα της λήξης στο Telekom Center, ο Πειραιάς… ανατινάχθηκε! Κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους, καπνογόνα, κορναρίσματα, αγκαλιές, δάκρυα και μια πόλη που ζούσε ξανά κατάκτηση Euroleague μετά από 13 χρόνια!



Στην κάμερα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 καταγράφηκε το απόλυτο ξέσπασμα: Φίλοι του Ολυμπιακού να ουρλιάζουν από χαρά, άλλοι να μην μπορούν να μιλήσουν από τη συγκίνηση, ενώ τα συνθήματα «Θρύλε ολέ» και «Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό» ακούγονταν ασταμάτητα.

Χιλιάδες οπαδοί βρίσκονταν ήδη στους δρόμους πριν καν τελειώσει ο τελικός, παρακολουθώντας το ματς από τη γιγαντοοθόνη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου κάθε καλάθι του Ολυμπιακού προκαλούσε σεισμό. Με τη λήξη, το σημείο μετατράπηκε σε κόκκινη πλατεία: Καπνογόνα, σημαίες, τύμπανα και ένα συνεχές κύμα κόσμου που κατευθυνόταν προς το λιμάνι.



Στο Δημοτικό Θέατρο είχε στηθεί από νωρίς το σκηνικό της μεγάλης φιέστας, με χιλιάδες να περιμένουν εκεί την αποστολή του Ολυμπιακού. Η νύχτα έγινε μέρα, ο Πειραιάς δεν πρόκειται να κοιμηθεί και η πόλη ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους πρωταθλητές Ευρώπης όπως μόνο εκείνη ξέρει.

