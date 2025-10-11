Αφήνει τη Γερμανία η Ελληνίδα «προπονήτρια των επιτυχιών»

Η δουλειά της στη Γερμανία ανέβασε ένα επίπεδο πιο πάνω το γυναικείο μπάσκετ. Κι όμως, η Ελληνοκαναδέζα «προπονήτρια των επιτυχιών» Λίζα Θωμαἴδη αποχωρεί πρόωρα από τον πάγκο της «Νατσιοναλμάνσαφτ».στα 53 της χρόνια. Και αυτό γιατί οι υποχρεώσεις με την πανεπιστημιακή ομάδα των Saskatchewan Huskies στον Καναδά, την τεχνική ηγεσία της οποίας έχει διατηρήσει παράλληλα, δεν της επιτρέπουν να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην προετοιμασία της Γερμανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2026.



Η Λίζα Θωμαἴδη είχε αναλάβει την Εθνική Γερμανίας το 2023 και την ίδια χρονιά την οδήγησε στην έκτη θέση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, για πρώτη φορά στην ιστορία της. Μάλιστα οι Γερμανίδες πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις στο Παρίσι, φτάνοντας στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Πηγή: Deutsche Welle

H Ελληνοκαναδέζα προπονήτρια είχε παραλάβει την Εθνική Γερμανίας στην 39η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, για να την οδηγήσει στη 12η θέση φέτος. Κατά γενική ομολογία βέβαια, είχε την τύχη να δουλέψει με μερικά από τα μεγαλύτερα ταλέντα των τελευταίων ετών στο γερμανικό γυναικείο μπάσκετ, όπως η Λεονί Φίμπιχ και οι αδελφές Σάμπαλι, παίκτριες με παραστάσεις από το αμερικανικό WNBA.«Ευχαριστούμε πολύ, αλλά…»«Εκφράζω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου στη Λίζα Θωμαἴδη για την εξαιρετική δουλειά της» δηλώνει ο πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (DBB) Ίνγκο Βάις, για να προσθέσει ωστόσο ότι «δυστυχώς, οι συνθήκες δεν είναι πλέον κατάλληλες» για μία συνέχιση της συνεργασίας. «Ο αποχαιρετισμός μπορεί να έγινε κοινή συναινέσει με τη Λίζα Θωμαἴδη, αλλά δεν παύει να αποτελεί έκπληξη» σχολιάζει το αθλητικό πρακτορείο SID, συμβουλεύοντας μάλιστα την ομοσπονδία «να αντλήσει διδάγματα από την υπόθεση Θωμαἴδη».Είναι κοινό μυστικό ότι, μετά τις τελευταίες επιτυχίες των Γερμανίδων στο παρκέ, η ομοσπονδία έχει ανεβάσει τον πήχη των προσδοκιών και ελπίζει σε ένα μετάλλιο στο Μουντομπάσκετ γυναικών του 2026 που γίνεται στο Βερολίνο. Να όμως που «σχεδόν 11 μήνες πριν από ένα Παγκόσμιο Κύπελλο εντός έδρας, η Εθνική γυναικών μένει χωρίς προπονητή…» όπως διαπιστώνει το αθλητικό περιοδικό Kicker.Με καταγωγή από τη ΦλώριναΗ Λίζα Θωμαἴδη κατάγεται από τη Φλώρινα και είχε παίξει μπάσκετ στην Πτολεμαἴδα, σε μία εποχή που η ομάδα αγωνιζόταν στην Α1 κατηγορία, αλλά ο Σπόρτινγκ ήταν η «υπερδύναμη» του γυναικείου μπάσκετ. Σε παλαιότερες συνεντεύξεις της είχε δηλώσει ότι διατηρεί όμορφες αναμνήσεις από την Ελλάδα, όπου η ποιότητα του πρωταθλήματος γυναικών ήταν εξαιρετική.Τις μεγαλύτερες επιτυχίες της πανηγύρισε η Λίζα Θωμαἴδη ως προπονήτρια στον Καναδά. Υπό την τεχνική ηγεσία της η εθνική ομάδα του Καναδά κατέκτησε αργυρό μετάλλιο στο Παναμερικανικό Πρωτάθλημα του 2013 και την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2014. Η ίδια έχει αναδειχθεί «προπονήτρια της χρονιάς» στον Καναδά, ενώ έχει κερδίσει σημαντικές διακρίσεις και με την πανεπιστημιακή ομάδα των Saskatchewan Huskies.Πηγές: SID, dpa, ZDF

